10वीं पास ध्यान दें! रेलवे में सरकारी नौकरी का शानदार ऑफर, जानें डिटेल्स

Railway Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) ने पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,104 पदों पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है. उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और जल्द से जल्द अपने आवेदन जमा कर दें.

शैक्षणिक योग्यताएं

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. उनके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र भी होना चाहिए.

आयु सीमा?

आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) महिला उम्मीदवार और विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट दी जाएगी. 15 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते है.

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है. उम्मीदवार का चयन उनके 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर किया जाएगा. चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

आवेदन कैसे करें?