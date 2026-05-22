Indian Navy SSC Vacancy: नेवी में बिना लिखित परीक्षा अफसर बनने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, 56000 है सैलरी

Indian Navy SSC Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में नौकरी (Sarkari Naukri) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके लिए नौसेना ने अविवाहित योग्य पुरुषों और महिलाओं के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के लिए आवेदन मांगे हैं. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 1 जून तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती जनवरी 2027 में शुरू होने वाले स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के तहत की जा रही है. चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सब लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल किया जाएगा. अगर आप भी यहां नौकरी करना चाहते हैं, तो दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें

योग्यता के मापदंड

जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 2002 और 1 जुलाई 2007 (दोनों तारीखें शामिल) के बीच हुआ है, वे आवेदन करने के योग्य हैं. आवेदकों के 10वीं या 12वीं क्लास में इंग्लिश में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए. साथ ही कंप्यूटर साइंस, IT, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या संबंधित विषयों में MSc, BE, BTech, या MTech, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BCA या BSc के साथ MCA में कुल मिलाकर कम से कम 60% नंबर हों.

जो उम्मीदवार अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के आखिरी साल में हैं, वे भी आवेदन करने के योग्य हैं, बशर्ते वे चयन के समय ज़रूरी न्यूनतम नंबरों को पूरा करते हों.

SSC (एग्जीक्यूटिव – इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) एंट्री के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कुल 15 वैकेंसी की घोषणा की गई है.

ऐसे होगा चयन

शॉर्टलिस्टिंग क्वालिफाइंग डिग्री में मिले नॉर्मलाइज़्ड नंबरों के आधार पर की जाएगी, जिसके बाद सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड (SSB) का इंटरव्यू होगा. अंतिम चयन SSB में प्रदर्शन, मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन और वैकेंसी की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा. NCC ‘C’ सर्टिफिकेट रखने वालों को कट-ऑफ नंबरों में 5% की छूट मिलेगी, बशर्ते वे तय शर्तों को पूरा करते हों.

ट्रेनिंग और सेवा की अवधि

चुने गए उम्मीदवारों को INA एझिमाला में छह हफ़्ते का नेवल ओरिएंटेशन कोर्स करना होगा, जिसके बाद उन्हें नौसेना के संस्थानों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी. अधिकारियों को सब लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया जाएगा. शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू में 10 साल के लिए दिया जाएगा, जिसे सेवा की ज़रूरतों और प्रदर्शन के आधार पर चार और साल (दो-दो साल के दो टर्म में) तक बढ़ाया जा सकता है. इस एंट्री के तहत परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा.

वेतन और भत्ते

एक सब-लेफ्टिनेंट का शुरुआती बेसिक वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह होता है, साथ ही नियमों के अनुसार लागू भत्ते भी मिलते हैं. अधिकारियों को नेवल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत भी कवर किया जाएगा.

जरूरी बातें

आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरते समय जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करें, क्योंकि एक से ज़्यादा आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ साफ़ और पढ़ने लायक होने चाहिए; ऐसा न होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.