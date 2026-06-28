Indian Navy Vacancy: इंडियन नेवी में बनना चाहते हैं अफसर, तो आज ही करें अप्लाई, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन

Indian Navy Recruitment 2026-27: अगर आप भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास आवेदन करने का अब आखिरी मौका है. Indian Navy 10+2 (B.Tech) Cadet Entry Scheme 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 जून 2026 को समाप्त हो रही है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 मई 2026 से शुरू हुआ था. भारतीय नौसेना के इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए केवल एक दिन बचा हुआ है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस एंट्री स्कीम के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य हैं. उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए. शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा पास की हो. साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) में कुल मिलाकर कम से कम 70 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है. इसके अलावा 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है.

सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उम्मीदवार ने JEE (Main) 2026 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, क्योंकि चयन प्रक्रिया में JEE Main स्कोर का उपयोग किया जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार आवेदन के लिए सबसे पहले भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यदि पहले से पंजीकरण नहीं किया है, तो नया अकाउंट बनाएं. इसके बाद 10+2 (B.Tech) Cadet Entry Scheme – January 2027 लिंक पर क्लिक करें.

अब आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और JEE Main 2026 से जुड़ी जानकारी भरें. आवश्यक दस्तावेज़ जैसे फोटो, हस्ताक्षर, JEE स्कोरकार्ड और अन्य प्रमाणपत्र अपलोड करें. सभी विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन पत्र सबमिट करें और भविष्य के लिए उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें.

चयन से पहले मेडिकल और फिजिकल फिटनेस भी जरूरी

शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के साथ-साथ उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित मेडिकल और फिजिकल फिटनेस मानकों को भी पूरा करना होगा. अंतिम चयन इन्हीं निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा.

आवेदन में देरी न करें

अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके. भारतीय नौसेना की यह भर्ती उन छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है जो 12वीं के बाद सीधे प्रतिष्ठित रक्षा सेवा में अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं.

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