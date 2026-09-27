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Navy Vacancy: भारतीय नेवी में बिना परीक्षा पानी है नौकरी, तो बस पूरी करनी है ये शर्तें, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Indian Navy Recruitment 2026: इंडियन नेवी में नौकरी (Govt Jobs) तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 27, 2026 10:33:28 PM IST

Indian Navy Recruitment 2026 Sarkari Naukri: नेवी में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है.
Indian Navy Recruitment 2026 Sarkari Naukri: नेवी में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है.


Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौसेना (Indian Navy) में सरकारी नौकरी (Govt Jobs) पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भर्ती का मौका सामने आया है. इंडियन नेवी ने Sports Quota Entry 02/2026 Batch के तहत Sailor पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन Employment News के 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 के अंक में प्रकाशित किया गया है.

खास बात यह है कि यह भर्ती उन युवाओं के लिए उपयोगी अवसर है, जिन्होंने निर्धारित खेलों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है. ऐसे उम्मीदवार अपने खेल कौशल के साथ भारतीय नौसेना में करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

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15 अक्टूबर तक करें आवेदन

Indian Navy Sailor Recruitment 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है. सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. इन क्षेत्रों के अभ्यर्थी 22 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लें और फॉर्म में दर्ज जानकारी को जमा करने से पहले अच्छी तरह जांच लें.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से Sailor के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसमें Direct Entry Petty Officer (DEPO) और Chief Petty Officer (CPO) सहित नोटिफिकेशन में निर्धारित अन्य पद शामिल हैं. यह भर्ती खास तौर पर उन अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए है, जो निर्धारित खेलों में आवश्यक उपलब्धियां रखते हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Indian Navy Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Indian Navy Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

10+2 पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

Indian Navy Sports Quota Recruitment 2026 के लिए उम्मीदवार का शैक्षिक रूप से 10+2 पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास नोटिफिकेशन में निर्धारित खेलों से जुड़ी आवश्यक योग्यता या उपलब्धि होनी चाहिए. स्पोर्ट्स योग्यता के तहत जूनियर या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जैसी निर्धारित प्रतियोगिताओं में भागीदारी/उपलब्धि को महत्व दिया गया है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित खेल और पात्रता की विस्तृत शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देखनी चाहिए.

Indian Navy Sailor Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती लिंक के माध्यम से निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी और खेल उपलब्धियों से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. आवेदन जमा करने के बाद भविष्य के लिए इसकी प्रति सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

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