Indian Navy में बिना लिखित परीक्षा ऑफिसर बनने का मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन

Indian Navy Recruitment 2026: देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए इंडियन नेवी ने एक शानदार अवसर दिया है. भारतीय नौसेना ने 10+2 B.Tech कैडेट एंट्री स्कीम (जनवरी 2027 बैच) के तहत तकनीकी ब्रांच में स्थाई कमीशन अधिकारी (Permanent Commission Officer) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया जारी है और इसकी अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है. जो कोई अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे फटाफट अप्लाई कर दें. इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हुए हैं.

60 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60 रिक्तियां निकाली गई हैं. इनमें दो प्रमुख तकनीकी शाखाएं शामिल हैं.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग – 30 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग – 30 पद

महिला उम्मीदवारों के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं. कुल 8 सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं, जिनमें प्रत्येक शाखा में 4-4 पद शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए. शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा पास होना आवश्यक है. साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) में कुल मिलाकर कम से कम 70 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

JEE Main स्कोर भी अनिवार्य

इस भर्ती की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उम्मीदवार ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE Main में भाग लिया हो. चयन के लिए JEE Main स्कोर को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसलिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने JEE Main परीक्षा दी है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग के बाद SSB इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. SSB द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा. हालांकि जो अभ्यर्थी NDA/INA जनवरी 2027 बैच के लिए पहले से मेडिकल रूप से फिट घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होगी. अंतिम चयन SSB प्रदर्शन, मेडिकल फिटनेस, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाणन और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तैयार की गई कॉमन मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा.

आवेदन करने का तरीका

उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करने के बाद 10+2 B.Tech Cadet Entry (January 2027 Course) लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें. जो छात्र तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाते हुए देश सेवा का सपना देखते हैं, उनके लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.

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