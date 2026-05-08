Indian Navy: सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई, फिर नौसेना में एंट्री, अब बनीं वॉरशिप की कमान संभालने वाली पहली महिला

Indian Navy Success Story: भारतीय नौसेना (Indian Navy) के इतिहास में कमांडर प्रेरणा देवस्थली का नाम एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है. उन्होंने दिसंबर 2023 में INS Trinkat (T61) की कमान संभालकर इतिहास रच दिया. वह भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनीं जिन्हें किसी युद्ध के लिए तैयार नौसैनिक जहाज़ का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और भरोसे का प्रतीक भी है.

महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मीं और पली-बढ़ीं प्रेरणा देवस्थली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ‘कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी’ स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. मनोविज्ञान की पढ़ाई ने उन्हें लोगों को समझने, दबाव में फैसले लेने और टीम को संभालने की क्षमता दी, जो बाद में नौसेना में उनकी नेतृत्व शैली की सबसे बड़ी ताकत बनी. बचपन से ही परिवार में देशसेवा का माहौल था। उनके भाई कमांडर ईशान देवस्थली भी भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं.

2009 में भारतीय नौसेना में हुई एंट्री

प्रेरणा देवस्थली को वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना की एविएशन ब्रांच में ‘नेवल एयर ऑब्जर्वर’ के रूप में कमीशन मिला. उस दौर में महिलाओं के लिए ऑपरेशनल भूमिकाओं के अवसर सीमित थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और क्षमता से अलग पहचान बनाई. वह Tu-142 समुद्री टोही विमान पर पहली महिला ऑब्जर्वर बनीं. इसके अलावा उन्होंने आधुनिक Boeing P-8I Poseidon विमान पर भी कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया. हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही. साल 2020 में उन्हें परमानेंट कमीशन दिया गया, जो उनकी पेशेवर क्षमता का बड़ा प्रमाण माना गया.

दिसंबर 2023: जब रचा गया इतिहास

कमांडर प्रेरणा देवस्थली के करियर का सबसे बड़ा मोड़ दिसंबर 2023 में आया. नेवी डे के अवसर पर उन्हें INS Trinkat (T61) का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया. यह तेज़ गति वाला फास्ट अटैक क्राफ्ट भारतीय नौसेना की वेस्टर्न फ्लीट का हिस्सा है. इस नियुक्ति के साथ वह भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गईं जिन्हें किसी युद्धपोत की कमान सौंपी गई. यह कदम भारतीय नौसेना के “सभी भूमिकाएं, सभी रैंक” के विजन को मजबूत करता है.

भाई-बहन की अनोखी उपलब्धि

नवंबर 2024 में यह उपलब्धि और खास बन गई जब उनके भाई कमांडर ईशान देवस्थली ने INS Vibhuti की कमान संभाली. भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भाई-बहन दोनों अलग-अलग युद्धपोतों के कमांडिंग ऑफिसर बने.

परिवार, नेतृत्व और प्रेरणा

कमांडर प्रेरणा देवस्थली एक सफल नौसेना अधिकारी होने के साथ-साथ पत्नी और मां भी हैं. उनके सहकर्मी उन्हें शांत, अनुशासित और संवेदनशील नेता मानते हैं. उनकी कहानी उन हजारों युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो सशस्त्र बलों में करियर बनाना चाहती हैं.