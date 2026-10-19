Indian Coast Guard Vacancy: कोस्ट गार्ड में नौकरी की भरमार, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, 21000 है सैलरी

Indian Coast Guard Recruitment 2026: भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2026 के तहत नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच), यांत्रिक और हाइजीनिस्ट-I सहित विभिन्न पदों पर कुल 365 रिक्तियां उपलब्ध हैं. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार इन पदों पर आधिकारिक वेबसाइट indiancoastguard.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अंतिम दिन शाम 5:30 बजे तक आवेदन जमा करना होगा. भर्ती CGEPT 01/2027 और 02/2027 बैच के अंतर्गत आयोजित की जा रही है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से अवश्य जांचनी चाहिए.

पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं.

नाविक (जनरल ड्यूटी): मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए.

नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच): 10वीं पास होना चाहिए.

यांत्रिक: 10वीं पास और संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए.

हाइजीनिस्ट-I: 10वीं पास करने वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को संबंधित पद की विस्तृत योग्यता और वेतन संबंधी शर्तें आधिकारिक विज्ञापन में देखनी चाहिए.

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

उपलब्ध विवरण के अनुसार, उम्मीदवारों की आयु 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए. जन्मतिथि की निर्धारित सीमा 1 नवंबर 2005 से 1 मई 2009 बताई गई है. आरक्षित श्रेणियों के लिए लागू छूट की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त करें. आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 550 रुपये बताया गया है. SC/ST उम्मीदवारों को शुल्क से छूट मिलने की जानकारी दी गई है. भुगतान करने से पहले आधिकारिक निर्देश जरूर जांचें.

चयन होने पर मिलने वाली सैलरी

नाविक (जनरल ड्यूटी): 21,700 रुपये

नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच): 21,700 रुपये

यांत्रिक: 29,200 रुपये

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Indian Coast Guard Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Indian Coast Guard Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Indian Coast Guard में ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल बताए गए हैं:

चरण I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

चरण II: अनुकूलन क्षमता परीक्षण और शारीरिक फिटनेस टेस्ट (PFT)

चरण III और IV: दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण

चरण I की परीक्षा नवंबर 2026 में संभावित है. सटीक परीक्षा तिथि और आगे के निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

Indian Coast Guard Apply Online 2026: आवेदन कैसे करें?

संबंधित आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं.

CGEPT 01/2027 या 02/2027 का आवेदन लिंक खोजें.

रजिस्ट्रेशन करके व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

लागू आवेदन शुल्क जमा करें.

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियां जांचें.

आवेदन की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026, शाम 5:30 बजे है. अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन करें. आवेदन पोर्टल और भर्ती प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट से अवश्य करें.