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Indian Coast Guard Bharti: कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर,बस चाहिए ये योग्यता, शानदार मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Indian Coast Guard Recruitment 2026: इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 10, 2026 10:36:13 AM IST

Indian Coast Guard Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
Indian Coast Guard Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


Indian Coast Guard Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) की ओर से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. इंडियन कोस्ट गार्ड ने अगस्त 2026 के Employment News (08-14 अगस्त) में सिविलियन पदों पर भर्ती का शुरुआती नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न विभागों में कुल 54 रिक्त पदों को भरा जाना है.

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पद के अनुसार योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों को ध्यान से जांच लें. डिटेल विज्ञापन और आधिकारिक आवेदन फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट indiancoastguard.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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ICG Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में इंडियन कोस्ट गार्ड के विभिन्न सिविलियन पद शामिल हैं. उपलब्ध शुरुआती जानकारी के अनुसार पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है.

सिविलियन स्टाफ़ ऑफ़िसर (लॉजिस्टिक्स): 4 पद
सेक्शन ऑफ़िसर: 6 पद
पर्सनल असिस्टेंट / चीफ़ ड्राफ़्ट्समैन: 5 पद
असिस्टेंट: 39 पद

इस तरह कुल 54 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. हालांकि, शुरुआती नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिक्तियों की संख्या और उनके स्थान में बदलाव संभव है. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम विस्तृत विज्ञापन को ही अंतिम आधार मानना चाहिए.

ICG Civilian Vacancy 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हो सकती हैं. उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अनुभव की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखनी होगी.

खास तौर पर टेक्नीशियन अथवा तकनीकी प्रकृति वाले पदों के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता पूरी करना जरूरी होगा. केवल न्यूनतम योग्यता रखने से चयन सुनिश्चित नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के निर्धारित सभी चरणों में सफल होना होगा.

Indian Coast Guard Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड करें. नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित तरीके से जमा करें.

आवेदन भेजने से पहले उम्मीदवार अपने नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पता और अन्य विवरण अच्छी तरह जांच लें. गलत या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन प्रभावित हो सकता है.

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

ICG की यह भर्ती सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है. हालांकि, 54 पदों की संख्या शुरुआती सूचना के आधार पर है और इसमें बदलाव संभव है. इसलिए उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि, पदवार योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, चयन प्रक्रिया और आवेदन के तरीके की पुष्टि केवल आधिकारिक विस्तृत विज्ञापन से करें.

Tags: Indian Coast GuardIndian Coast Guard Recruitmentsarkari naukri
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