Indian Army Vacancy: भारतीय सेना में महिलाओं के लिए अफसर बनने का मौका, बिना एग्जाम होगा चयन, 250000 है सैलरी

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment 2026: भारतीय सेना (Indian Army) में अधिकारी बनने का सपना देखने वाली महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शानदार अवसर आया है. भारतीय सेना ने 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला (टेक्निकल) [SSCW (Tech)-68] कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 जुलाई 2026 से 6 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

यह भर्ती अभियान उन अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं या अंतिम वर्ष में हैं और निर्धारित समय तक अपनी डिग्री पूरी कर लेंगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

भारतीय सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन करने वाली उम्मीदवारों का 1 अप्रैल 2027 को 20 से 27 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है. उम्मीदवार के पास अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखा में बीई/बीटेक डिग्री होनी चाहिए. इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रही छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण शुरू होने से पहले अपनी डिग्री पूरी करने का प्रमाण देना होगा.

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया में होगी ट्रेनिंग

चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), गया, बिहार में 49 सप्ताह का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा. यह प्रशिक्षण नेतृत्व क्षमता, सैन्य अनुशासन और तकनीकी दक्षता को विकसित करने पर केंद्रित होता है.

भर्ती की मुख्य जानकारी

कोर्स का नाम: SSCW (Tech)-68

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

आवेदन शुरू: 8 जुलाई 2026

अंतिम तिथि: 6 अगस्त 2026

आयु सीमा: 20 से 27 वर्ष (1 अप्रैल 2027 के अनुसार)

शैक्षणिक योग्यता: अधिसूचित विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री

ट्रेनिंग स्थान: OTA, गया (बिहार)

ट्रेनिंग अवधि: 49 सप्ताह

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें अधिसूचना के अनुसार पूरी हों. अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा, ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके.

भारतीय सेना में करियर का बेहतरीन अवसर

भारतीय सेना में तकनीकी अधिकारी के रूप में सेवा करना न केवल सम्मान की बात है, बल्कि यह नेतृत्व, अनुशासन और देश सेवा का भी अनूठा अवसर प्रदान करता है. महिला उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती तकनीकी क्षेत्र में अपने कौशल का उपयोग करते हुए सशस्त्र बलों में करियर बनाने का सुनहरा मौका है.

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment 2026 महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान है. यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं और भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देखती हैं, तो बिना देर किए निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें.

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