Army Success Story: SSB में 17 बार मिली नाकामी, 18वीं बार में बने Army Officer, परिवार की तीनों सेनाओं से जुड़ी कहानी

Indian Army Success Story: भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. लेफ्टिनेंट हर्ष दीप सिंह की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में बार-बार असफल होने के बाद भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहते.

हर्ष दीप सिंह ने SSB (Service Selection Board) की चुनौती का 17 बार सामना किया. हर बार मिली असफलता के बावजूद उन्होंने अपने सपने को खत्म नहीं होने दिया. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 18वीं कोशिश में उनका चयन हो गया. इसके बाद उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), गया में प्रशिक्षण पूरा किया और भारतीय सेना में कमीशंड ऑफिसर बने.

17 असफलताओं के बाद भी नहीं छोड़ा सेना में जाने का सपना

SSB इंटरव्यू केवल ज्ञान या परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं होता. उम्मीदवार के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, मानसिक मजबूती और परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को भी परखा जाता है. हर्ष दीप के लिए लगातार 17 बार असफल होना निश्चित रूप से कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी कमियों को समझने और अगली कोशिश के लिए बेहतर तैयारी करने का रास्ता चुना.

जहां कई उम्मीदवार कुछ असफल प्रयासों के बाद दूसरा करियर चुन लेते हैं, वहीं हर्ष दीप ने 18वीं बार फिर SSB का सामना किया और इस बार सफलता हासिल कर ली.

परिवार से मिली वर्दी पहनने की प्रेरणा

हर्ष दीप सिंह के लिए सेना में करियर सिर्फ एक व्यक्तिगत सपना नहीं था. उनके परिवार का भारतीय सशस्त्र बलों से पुराना जुड़ाव रहा है. उनके बड़े भाई भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं. भाई को वर्दी में देश की सेवा करते देखकर हर्ष दीप के भीतर भी आर्म्ड फोर्सेज में जाने की इच्छा और मजबूत हुई. लेकिन परिवार की सैन्य परंपरा यहीं खत्म नहीं होती. उनके पिता भारतीय वायु सेना में वारंट ऑफिसर रहे हैं. इस तरह हर्ष दीप के परिवार का जुड़ाव भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों प्रमुख शाखाओं से बनता है.

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एक परिवार, तीनों सेनाओं से जुड़ाव

हर्ष दीप ने भारतीय सेना को चुना, उनके बड़े भाई भारतीय नौसेना में हैं और उनके पिता भारतीय वायु सेना में सेवा दे चुके हैं. इस तरह यह परिवार थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों से जुड़ी प्रेरक कहानी पेश करता है.

18वीं कोशिश ने बदल दी जिंदगी

हर्ष दीप सिंह की कहानी उन युवाओं के लिए खास संदेश देती है जो SSB या किसी अन्य प्रतियोगी चयन प्रक्रिया में लगातार असफल हो रहे हैं. उनकी यात्रा बताती है कि असफलता मंजिल का अंत नहीं, बल्कि तैयारी को बेहतर करने का मौका भी हो सकती है. 17 बार की नाकामी उनके सपने पर भारी नहीं पड़ी. 18वीं कोशिश में मिली सफलता ने उन्हें उम्मीदवार से लेफ्टिनेंट हर्ष दीप सिंह बना दिया.