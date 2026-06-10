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Indian Army Story: पिता सेना से रिटायर, बचपन में देखा सपना, NDA क्रैक करके बनें अफसर

Indian Army Success Story: सैचानी गांव के आशीष प्रताप सिंह ने NDA से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का गौरव हासिल किया.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 11:31:14 AM IST

Indian Army Success Story: बचपन के सपने को ऐसे किया पूरा
Indian Army Success Story: बचपन के सपने को ऐसे किया पूरा


Indian Army Success Story: कड़ी मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के जुनून के बल पर सैचानी गांव के आशीष प्रताप सिंह ने वह मुकाम हासिल किया है, जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था. नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), पुणे से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आशीष भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है.

आउट परेड में शामिल होकर आशीष ने अपने सैन्य प्रशिक्षण की सफल यात्रा पूरी की और भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कदम रखा. उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई.

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सेना की परंपरा वाले परिवार से हैं आशीष

आशीष प्रताप सिंह का परिवार लंबे समय से देश सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता दीप नारायण सिंह भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं. वहीं उनके बड़े भाई विशाल प्रताप सिंह भी सेना में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. उनकी बहन मुस्कान कुमारी बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं. ऐसे देशभक्ति और अनुशासन से भरे माहौल में पले-बढ़े आशीष के मन में बचपन से ही सेना में अधिकारी बनने का सपना था. उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत की और अंततः सफलता प्राप्त की.

माता-पिता और गुरुओं को दिया सफलता का श्रेय

अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए आशीष ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण, मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता गीता सिंह, पिता दीप नारायण सिंह, परिवार के अन्य सदस्यों और अपने शिक्षकों को दिया. आशीष का मानना है कि यदि व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य तय कर पूरी लगन के साथ तैयारी करे तो सफलता जरूर मिलती है.

युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत

आशीष प्रताप सिंह की यह सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा उदाहरण बन गई है. उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवा भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. गांव के लोगों का कहना है कि आशीष ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है. उनकी सफलता से कई युवाओं को सेना और अन्य प्रतियोगी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

बधाइयों का लगा तांता

आशीष के लेफ्टिनेंट बनने की खबर के बाद गांव में जश्न का माहौल है. सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. आज आशीष प्रताप सिंह की सफलता पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन चुकी है और उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी.

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Tags: Indian ArmyndaSuccess story
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