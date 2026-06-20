Indian Army Story: दादा-पिता सेना में सूबेदार, छोड़ी कॉर्पोरेट की नौकरी, अब सेना में ऐसे बने अफसर

Indian Army Success Story: देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के ऐतिहासिक चेटवुड मैदान में 158वीं पासिंग आउट परेड के दौरान जब राष्ट्रगान गूंज रहा था, तब बिहार के सीतामढ़ी जिले के लेफ्टिनेंट सौरव चौधरी (Saurav Chaudhary) भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में गर्व से खड़े थे. भारतीय सेना की प्रतिष्ठित कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में उनका चयन न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि तीन पीढ़ियों की सैन्य परंपरा का भी विस्तार है. उन्होंने कॉर्पोरेट की आरामदायक लाइफ को छोड़कर भारतीय सेना को चुना.

सौरव चौधरी एक ऐसे परिवार से आते हैं, जहां देश सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा रही है. उनके दादा स्वर्गीय सूबेदार चंदेश्वर चौधरी ने आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में सेवा दी, जबकि उनके पिता सूबेदार संजीव कुमार भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कार्यरत हैं. इस सैन्य पृष्ठभूमि के बीच उनकी मां पूनम चौधरी ने परिवार को मजबूती और संतुलन दिया. अब सौरव चौधरी ने कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में अधिकारी बनकर इस विरासत को एक नई दिशा दी है.

कॉर्पोरेट दुनिया से सेना की वर्दी तक

लेफ्टिनेंट सौरव चौधरी की यात्रा सामान्य नहीं रही. उन्होंने एक स्थिर कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर सेना में शामिल होने का कठिन निर्णय लिया. सुरक्षित नौकरी और भविष्य के बावजूद, उन्होंने अपने भीतर देश सेवा की गहरी इच्छा को प्राथमिकता दी. इस बदलाव के दौरान उन्होंने अनिश्चितता, कठिन तैयारी और मानसिक दबाव का सामना किया. लेकिन परिवार और मार्गदर्शकों के समर्थन ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की.

IMA पासिंग आउट परेड: गर्व का क्षण

13 जून 2026 को आयोजित पासिंग आउट परेड में लगभग 515 कैडेट्स भारतीय सेना में कमीशन हुए. इसी ऐतिहासिक पल में लेफ्टिनेंट सौरव चौधरी ने अधिकारी के रूप में अपने स्टार प्राप्त किए. इस भावुक क्षण में उनका परिवार भी मौजूद था पिता वर्दी में और मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू. यह दृश्य केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत की सफलता का प्रतीक था.

बिहार और सीतामढ़ी के लिए प्रेरणा

उनकी सफलता की खबर सीतामढ़ी और पूरे बिहार में गर्व के साथ देखी जा रही है. यह कहानी ग्रामीण भारत के उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. लेफ्टिनेंट सौरव चौधरी का सफर यह साबित करता है कि अनुशासन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

नए सफर की शुरुआत

अब कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में अपने करियर की शुरुआत करते हुए सौरव चौधरी के सामने नई चुनौतियां तकनीकी प्रशिक्षण, फील्ड पोस्टिंग और सैन्य जिम्मेदारियां हैं. लेकिन उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची प्रतिबद्धता हर बाधा को पार कर सकती है.

ये भी पढ़ें…

IIT में पढ़ने का सपना अब और आसान, बिना GATE भी मिल सकता है एडमिशन, इस दिन तक करें आवेदन

Medical College Controversy: OT के अंदर ‘मुर्गा’ सजा? GMC Bhavnagar का चौंकाने वाला मामला वायरल