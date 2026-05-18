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Indian Army SSC Vacancy: भारतीय सेना में बिना लिखित परीक्षा ऑफिसर बनने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri Indian Army SSC Recruitment 2026: भारतीय सेना में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Last Updated: May 18, 2026 12:56:07 PM IST

Indian Army SSC Vacancy 2026 Sarkari Naukri: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है.
Indian Army SSC Vacancy 2026 Sarkari Naukri: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है.


Indian Army SSC Recruitment 2026: भारतीय सेना ने रिमाउंट और वेटरनरी कोर (RVC) SSC 95th कोर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती उन वेटरनरी ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा अवसर है जो आर्मी में ऑफिसर के रूप में सेवा देना चाहते हैं. आज पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से निर्धारित समय अनुसार जारी है.

इस भर्ती के तहत वेटरनरी ऑफिसर के पद पर शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) प्रदान किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को सीधे कैप्टन रैंक पर कमीशन मिलेगा. इस कोर्स का उद्देश्य सेना के पशु चिकित्सा विभाग में योग्य विशेषज्ञों को शामिल करना है, जो सेना के पशुओं की देखभाल, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं.

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इंडियन आर्मी एसएससी भर्ती 2026: आवेदन तिथि और योग्यता मानदंड

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी.

महिला उम्मीदवार: 15 अप्रैल से 15 मई 2026
पुरुष उम्मीदवार: 17 अप्रैल से 18 मई 2026 (आज अंतिम दिन)

योग्यता के अनुसार उम्मीदवार के पास BVSc या BVSc & AH की डिग्री होना अनिवार्य है. साथ ही, उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन Veterinary Council of India या किसी राज्य वेटरनरी काउंसिल में होना चाहिए.

आयु सीमा 21 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इस भर्ती में कुल 20 पद भरे जाएंगे.

चयन प्रक्रिया: बिना लिखित परीक्षा के होगा चयन

इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयन प्रक्रिया पूरी तरह स्क्रीनिंग, SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन पर आधारित होगी. उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन डायरेक्टर जनरल रिमाउंट और वेटरनरी सर्विसेज द्वारा किया जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

सैलरी और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को कैप्टन के पद पर नियुक्त किया जाएगा. सैलरी Level-10 Pay Matrix के अनुसार मिलेगा. इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे (MSP), महंगाई भत्ता (DA), परिवहन भत्ता और नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी दिया जाएगा. इसके साथ ही आवास, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टियों के लाभ और अन्य सैन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जो इस नौकरी को और अधिक आकर्षक बनाती हैं.

सेवा अवधि और करियर ग्रोथ

इस SSC कोर्स के तहत प्रारंभिक सेवा अवधि 5 वर्ष की होगी, जिसे प्रदर्शन और सेना की आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है. चयनित अधिकारी Remount and Veterinary Corps में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सेना की कार्यक्षमता को मजबूत बनाने में अहम योगदान देता है.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरते समय सभी जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें, क्योंकि किसी भी गलती की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. महिला उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अनुसार आवेदन कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें:- विदेश मंत्रालय में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, बस करना है ये काम

Tags: Indian Army SSC Vacancysarkari naukri
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