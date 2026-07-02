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Indian Army SSC Vacancy: भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, बिना परीक्षा होगा चयन, इस दिन से आवेदन शुरू

Sarkari Naukri Indian Army SSC Recruitment 2026: भारतीय सेना में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए सभी बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 2, 2026 11:17:20 AM IST

Indian Army SSC Vacancy 2026 Sarkari Naukri: सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है.
Indian Army SSC Vacancy 2026 Sarkari Naukri: सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है.


Indian Army SSC Recruitment 2026: भारतीय सेना (Indian Army) में अधिकारी बनने का सपना देख रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शानदार अवसर सामने आया है. Indian Army SSC भर्ती 2026 के तहत 68वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक) एंट्री का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है. यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है और चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अप्रैल 2027 से शुरू होगा.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 381 पदों को भरा जाएगा, जिनमें 350 पद पुरुषों और 31 पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. उम्मीदवार जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

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आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

भारतीय सेना द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, महिला उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2026 से शुरू होगी. वहीं, पुरुष उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से आवेदन कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना फॉर्म भर लें.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 381 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

पुरुष उम्मीदवार: 350 पद
महिला उम्मीदवार: 31 पद

यह भर्ती इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले युवाओं को भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है.

आवेदन करने के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयु 20 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही आवेदन करने के योग्य हैं.

Indian Army SSC Vacancy: भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, बिना परीक्षा होगा चयन, इस दिन से आवेदन शुरू

क्या है शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में B.E. या B.Tech की डिग्री होनी चाहिए. इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्र भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. साथ ही आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

फॉर्म भरते समय सभी जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करें. दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में ही अपलोड करें और आवेदन जमा करने से पहले पूरी जानकारी की अच्छी तरह जांच कर लें. गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

भारतीय सेना की यह भर्ती इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों के लिए देश सेवा के साथ एक प्रतिष्ठित करियर बनाने का सुनहरा अवसर है. यदि आप योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही समय पर अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें.

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Tags: home-hero-pos-3Indian Army SSCIndian Army SSC Recruitmentsarkari naukri
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