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Indian Army Story: कौन है साक्षी चौधरी, जिसने विश्व चैंपियनों को हराकर रचा इतिहास, ऐसे मिली प्रेरणा

Indian Army Story: पटियाला ट्रायल्स में साक्षी चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए निखत ज़रीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराया और कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.

By: Munna Verma | Published: May 20, 2026 12:37:25 PM IST

Indian Army Story: हरियाणा की बेटी ने रचा इतिहास
Indian Army Story: हरियाणा की बेटी ने रचा इतिहास


Indian Army Story: पटियाला में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग सिलेक्शन ट्रायल्स में भारतीय सेना की हवलदार साक्षी चौधरी (Sakshi Chaudhary) ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने पूरे भारतीय बॉक्सिंग जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 51 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए उन्होंने सेमीफाइनल में दो बार की विश्व चैंपियन निखत ज़रीन को 4-1 से हराया और फाइनल में मौजूदा विश्व व एशियाई चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा को 5-0 से पराजित कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. इन जीतों के साथ उन्होंने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली.

हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव में जन्मी साक्षी चौधरी का खेलों से जुड़ाव बचपन से ही था. बॉक्सिंग के गढ़ कहे जाने वाले भिवानी में पली-बढ़ी साक्षी को इस खेल की प्रेरणा भारतीय ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह से मिली. उनके पिता ने 2012 के आसपास उन्हें बॉक्सिंग से परिचित कराया, जिसके बाद उन्होंने इस खेल को गंभीरता से अपनाया. प्रारंभिक प्रशिक्षण उन्होंने अनुभवी कोच जगदीश सिंह तरार के मार्गदर्शन में लिया. स्कूल और राज्य स्तर पर कई पदक जीतकर उन्होंने जल्द ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और तकनीकी दक्षता व तेज फुटवर्क के लिए पहचान बनाई.

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भारतीय सेना में शामिल होकर मिला अनुशासन और दिशा

दिसंबर 2022 में साक्षी को भारतीय सेना के ‘मिशन ओलंपिक कार्यक्रम’ के तहत भर्ती किया गया और वे कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में हवलदार के रूप में शामिल हुईं. सेना ने उन्हें न केवल स्थिर करियर दिया बल्कि उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, अनुशासन और संसाधन भी उपलब्ध कराए, जिससे उनके खेल में और निखार आया. एक सैनिक और एथलीट की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने लगातार खुद को मजबूत बनाया और राष्ट्रीय शिविरों में अपने प्रदर्शन को बेहतर किया.

संघर्ष और वापसी की कहानी

वरिष्ठ स्तर पर शुरुआत आसान नहीं रही. कई वर्षों तक बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में उन्हें पदक नहीं मिल पाए और 2022 में कंधे की चोट ने उनकी राह और कठिन कर दी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं. 2025 में कज़ाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में उन्होंने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. यह उपलब्धि किसी भी भारतीय महिला बॉक्सर के लिए पहली थी, जिसने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी.

पटियाला ट्रायल्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन

मई 2026 के ट्रायल्स में साक्षी ने 54 से 51 किलोग्राम वर्ग में उतरने का साहसिक निर्णय लिया. कठोर डाइट और अनुशासन के दम पर उन्होंने खुद को इस वर्ग के लिए तैयार किया. सेमीफाइनल में उन्होंने निखत ज़रीन को रणनीतिक खेल के दम पर 4-1 से हराया, जबकि फाइनल में मीनाक्षी हुड्डा के आक्रामक खेल को पूरी तरह नियंत्रित करते हुए 5-0 से जीत दर्ज की. इन जीतों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया.

भविष्य की ओर बढ़ते कदम

आज साक्षी चौधरी भारतीय महिला बॉक्सिंग का एक उभरता हुआ चेहरा हैं. उनका लक्ष्य आगामी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना है. अनुशासन, मानसिक मजबूती और सेना के समर्थन के साथ वे लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही हैं. भिवानी की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर विश्व चैंपियनों को चुनौती देने तक की उनकी यात्रा भारतीय खेल इतिहास में प्रेरणादायक अध्याय बन चुकी है.

Tags: BoxingIndian Army
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