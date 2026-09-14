Indian Army Vacancy: भारतीय सेना में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, अच्छी है सैलरी

Agniveer Recruitment Rally 2026: भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे मणिपुर के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. 1 से 12 जून 2026 के बीच आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए अब अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी. उम्मीदवार जो भी इस भर्ती रैली में शामिल होना चाहते हैं, वे Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए हो सकते हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ये भर्ती रैलियां 17 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक मणिपुर के अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होंगी. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को अपने निर्धारित स्थान और तारीख के अनुसार रैली में शामिल होना होगा.

तीन स्थानों पर होगी भर्ती रैली

भारतीय सेना की ओर से मणिपुर में भर्ती प्रक्रिया के लिए तीन प्रमुख स्थान निर्धारित किए गए हैं:

17 से 21 सितंबर 2026: पीस ग्राउंड, चुराचांदपुर

25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026: खुमान लम्पक स्टेडियम, इंफाल

5 से 8 अक्टूबर 2026: सानी डहरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, करोंग, सेनापति

उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित तारीख और स्थान पर पहुंचना होगा.

रैली में जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

भर्ती रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजों की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है. उम्मीदवार को प्रिंटेड एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना होगा. इसके अलावा सभी जरूरी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी फोटोकॉपी के दो सेट भी तैयार रखने होंगे. उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता से जुड़े चरणों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहना चाहिए. भर्ती प्रक्रिया में 1.6 किलोमीटर दौड़, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और शारीरिक माप जैसी गतिविधियां शामिल होंगी. इसलिए अभ्यर्थियों के लिए अंतिम समय में तैयारी करने के बजाय अभी से नियमित शारीरिक अभ्यास करना बेहतर रहेगा.

एडमिट कार्ड नहीं मिला तो क्या करें?

जिन शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को अभी तक एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे ARO रंगापहाड़ से संपर्क कर सकते हैं.

ईमेल: arorangapahar77@gmail.com

फोन: +91-7628023484

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी नवीनतम जानकारी और एडमिट कार्ड के लिए भारतीय सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindianarmy.nic.in को नियमित रूप से चेक करते रहें.

युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर

Agniveer Recruitment Rally 2026 मणिपुर के उन युवाओं के लिए अगला महत्वपूर्ण चरण है, जिन्होंने ऑनलाइन CEE में सफलता हासिल कर शॉर्टलिस्टिंग प्राप्त की है. अब उनकी तैयारी का फोकस दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षण पर होना चाहिए. समय पर पहुंचना, सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखना और फिटनेस पर ध्यान देना भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी होगा. भारतीय सेना में सेवा का यह अवसर अनुशासन, मेहनत और समर्पण की मांग करता है.