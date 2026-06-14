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Indian Army Story: सैनिक स्कूल से पढ़ाई, NDA में हासिल की 241वीं रैंक, अब IMA से पास होकर बने आर्मी ऑफिसर

IMA पासिंग आउट परेड 2026 में टिहरी गढ़वाल के प्रियंशु रावत भारतीय सेना में अधिकारी बने. देश सेवा का संकल्प लेकर सेना में अधिकारी बने यह लड़का आज उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुके हैं.

By: Munna Verma | Published: June 14, 2026 12:35:59 PM IST

Indian Army Story: IMA से पासआउट होकर सेना में बने अधिकारी
Indian Army Story: IMA से पासआउट होकर सेना में बने अधिकारी


Indian Army Story: इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) की प्रतिष्ठित पासिंग आउट परेड में इस वर्ष देश को 481 नए सैन्य अधिकारी मिले. इनमें उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल निवासी प्रियंशु रावत का नाम विशेष रूप से चर्चा में रहा. जैसे ही उन्होंने एक सैन्य अधिकारी के रूप में IMA से अपना सफर पूरा किया, उनके परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल बन गया.

IMA से पास आउट होने के बाद प्रियंशु रावत ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और भावुक पलों में से एक है. उनके अनुसार IMA केवल सैन्य प्रशिक्षण देने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि यह युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी सिखाता है. उन्होंने बताया कि एकेडमी में प्रवेश लेने के बाद से उनका एकमात्र लक्ष्य देश की सेवा के लिए खुद को तैयार करना था. आज जब वे भारतीय सेना के अधिकारी बने हैं, तो यह उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का क्षण है.

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सफलता का श्रेय परिवार और गुरुओं को

प्रियंशु ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और उन सभी लोगों को दिया जिन्होंने उनके सफर में मार्गदर्शन किया. उनका मानना है कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे परिवार का सहयोग और सही दिशा-निर्देशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

बेटे की सफलता पर गर्व से भावुक हुए पिता

प्रियंशु के पिता दिलबर सिंह रावत अपने बेटे को सेना की वर्दी में देखकर बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश परिवारों का सपना होता है कि उनका बेटा देश की सेवा करे। आज प्रियंशु ने उनका यह सपना पूरा कर दिया है. उन्होंने बताया कि बचपन से ही प्रियंशु अनुशासित, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे हैं. यही गुण उन्हें इस मुकाम तक लेकर आए हैं.

पढ़ाई के साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अव्वल

प्रियंशु केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल और अन्य गतिविधियों में भी हमेशा आगे रहे. उन्हें फुटबॉल खेलना बेहद पसंद है और उन्होंने स्कूल जीवन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ड्रामा और थिएटर गतिविधियों में भी भाग लिया. उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर सैन्य जीवन के लिए उपयोगी साबित हुई.

NCC से शुरू हुआ सेना में जाने का सपना

प्रियंशु की उपलब्धियों में वर्ष 2020 का गणतंत्र दिवस परेड भी शामिल है, जहां उन्होंने NCC दल का नेतृत्व किया था. यह उपलब्धि उनके नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास का प्रमाण मानी जाती है. उन्होंने प्राथमिक शिक्षा चौदस के रेनबो स्कूल से प्राप्त की, जबकि छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने NDA परीक्षा में 241वीं रैंक हासिल कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया और भारतीय सेना को अपनी पहली पसंद चुना.

पूरे क्षेत्र के लिए बने प्रेरणास्रोत

प्रियंशु की सफलता से टिहरी गढ़वाल और उनके पैतृक गांव थाती बरमा में उत्सव जैसा माहौल है. ग्रामीण एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रियंशु की उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी. 

Tags: home-hero-pos-2Indian ArmyndaSainik SchoolSuccess story
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