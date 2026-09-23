Army Success Story: जिस बेटी पर गांव को था नाज, अब वही बनीं सेना की कैप्टन, ऐसे रंग लाई इस लड़की की मेहनत

Indian Army Captain Nisha Kumari: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के पून्धड़ गांव की रहने वाली निशा कुमारी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण से एक नई उपलब्धि हासिल की है. भारतीय सेना में सेवा दे रहीं निशा कुमारी को नर्सिंग लेफ्टिनेंट के पद से पदोन्नत कर कैप्टन बनाया गया है. उनकी इस उपलब्धि के बाद उनके पैतृक गांव पून्धड़ के साथ-साथ ससुराल कोठी में भी खुशी का माहौल है.

निशा की पदोन्नति को परिवार और स्थानीय लोगों ने उनके निरंतर परिश्रम और सैन्य सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है. उनकी सफलता की खबर सामने आने के बाद रिश्तेदारों, परिचितों और क्षेत्रवासियों की ओर से उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है.

नर्सिंग लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक पहुंचीं निशा

भारतीय सेना में नर्सिंग सेवा की जिम्मेदारी संभालते हुए निशा कुमारी ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया. सेवा के दौरान उनके अनुभव और जिम्मेदारियों के बीच अब उन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नति मिली है. सैन्य सेवा में पदोन्नति केवल एक पद हासिल करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी का भी संकेत है. निशा की इस उपलब्धि ने उनके परिवार के साथ-साथ उनके गांव के लोगों को भी गौरवान्वित किया है.

पून्धड़ गांव और ससुराल में खुशी की लहर

निशा कुमारी की पदोन्नति की जानकारी मिलते ही उनके पैतृक गांव पून्धड़ में खुशी का माहौल बन गया. परिवार और ग्रामीणों ने उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उनके ससुराल कोठी में भी इस उपलब्धि को लेकर उत्साह है. परिजनों और शुभचिंतकों का कहना है कि निशा ने अपनी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से परिवार के साथ पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है.

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनीं निशा

निशा कुमारी की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जो अनुशासन, सेवा और मेहनत के जरिए अपने करियर में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं. सेना में नर्सिंग सेवा के क्षेत्र से जुड़कर जिम्मेदारी निभाने के बाद कैप्टन के पद तक पहुंचना उनके पेशेवर सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. उनकी सफलता से परिवार में गर्व का भाव है और क्षेत्र के लोग भी इसे अपने लिए सम्मान की बात मान रहे हैं. सोशल और स्थानीय स्तर पर भी उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं.

परिवार और क्षेत्रवासियों ने दी बधाई

निशा कुमारी की पदोन्नति पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है. सभी ने उनके आगे के सैन्य करियर के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वह भविष्य में भी इसी तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी. निशा की यह उपलब्धि उनके व्यक्तिगत करियर के साथ-साथ पून्धड़ गांव के लिए भी गर्व का अवसर है.