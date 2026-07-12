Indian Army Agniveer Result 2026: इंतजार खत्म! इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट जारी, चेक करने का डायरेक्ट तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Indian Army Agniveer Result 2026: भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Indian Army Agniveer CEE Result 2026 जारी कर दिया है. Army Agniveer Result 2026 अब देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों और Army Recruitment Offices (AROs) के लिए घोषित कर दिया गया है.
जो उम्मीदवार 1 से 16 जून 2026 तक आयोजित Common Entrance Examination (CEE) में शामिल हुए थे, वे अब ARO-वाइज़ मेरिट लिस्ट PDF के ज़रिए अपना क्वालिफ़ाइंग स्टेटस देख सकते हैं. रिज़ल्ट जारी होने के साथ, लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें Physical Fitness Test (PFT), Physical Measurement Test (PMT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल हैं. देश भर में बहुप्रतीक्षित भर्ती अभियान के ज़रिए Agniveer General Duty (GD), Tradesman, Technical, Clerk और Women Military Police सहित कई पद भरे जाने हैं. उम्मीदवार इस स्टोरी में दिए गए लिंक के ज़रिए अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं-
Agniveer CEE Result 2026 के बाद क्या होगा?
जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर मेरिट लिस्ट में होंगे, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे, जिसमें Physical Fitness Test (PFT), Physical Measurement Test (PMT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल हैं. चयन प्रक्रिया के अनुसार, अब सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा. भारतीय सेना द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उम्मीदवारों को अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
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Agniveer CEE Result 2026 ऑनलाइन कैसे देखें?
स्टेप 1: इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट (www.joinindianarmy.nic.in) पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर, लिस्ट में ‘Agniveer CEE Result 2026’ लिंक टैब खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
स्टेप 3: इसके बाद, लिस्ट में स्क्रॉल करें और “Indian Army Agniveer Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 4: टैब के ज़रिए अपना रीजन और आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) चेक करें.
स्टेप 5: आपको अपने डिवाइस पर PDF के रूप में 2026 का इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट मिल जाएगा.
स्टेप 6: Ctrl + F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर या नाम खोजें.
स्टेप 7: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें.