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Agniveer Bharti: भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर नेपाल में क्यों मचा बवाल? गोरखा सैनिकों की ये है बड़ी मांग

Indian Army Agniveer Bharti: नेपाल के पोखरा में गोरखा पूर्व सैनिकों और युवाओं ने भारतीय सेना में अग्निपथ के तहत भर्ती फिर शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

By: Munna Verma | Published: August 14, 2026 10:59:31 AM IST

Indian Army Agniveer Recruitment Sarkari Naukri: अग्निपथ को लेकर नेपाल में क्यों हो रहा है प्रदर्शन
Indian Army Agniveer Recruitment Sarkari Naukri: अग्निपथ को लेकर नेपाल में क्यों हो रहा है प्रदर्शन


Agniveer Bharti: नेपाल के पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों, उनके परिवारों और नेपाली युवाओं ने भारतीय सेना में भर्ती फिर शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. 12 अगस्त 2026 को हुए इस प्रदर्शन में मांग की गई कि नेपाल सरकार भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं की भर्ती को दोबारा मंजूरी दे. रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शन का आयोजन भारतीय पूर्व सैनिक गोरखा ब्रिगेड नेपाल पोखरा ने किया था.

प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन कार्यालय के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग रखी. उनका कहना है कि भारतीय सेना में सेवा करना नेपाली युवाओं के लिए रोजगार का एक सम्मानजनक और पारंपरिक विकल्प रहा है.

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गोरखा भर्ती का है पुराना इतिहास

भारत और नेपाल के सैन्य संबंधों में गोरखा सैनिकों की भूमिका बेहद खास रही है. नेपाली गोरखा लंबे समय से भारतीय सेना में सेवा देते आए हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में यह परंपरा महत्वपूर्ण स्थान रखती है. भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल के गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में मौजूदगी दोनों देशों के गहरे रक्षा संबंधों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है.

हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई और बाद में अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल की चिंताओं के कारण नेपाली युवाओं की नई भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी.

अग्निपथ योजना क्यों बनी मुद्दा?

भारत ने 2022 में सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ मॉडल लागू किया. इसके तहत चुने गए अग्निवीर चार साल तक सेवा करते हैं और एक निर्धारित हिस्से को आगे नियमित सैन्य सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है. नेपाल में इस व्यवस्था को लेकर मुख्य चिंता यह रही कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के भविष्य और रोजगार की स्थिति क्या होगी. इसी वजह से गोरखा भर्ती को फिर से शुरू करने पर लंबे समय से चर्चा चल रही है.

युवाओं के रोजगार से भी जुड़ा मामला

प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि भारतीय सेना में भर्ती नेपाली युवाओं को विदेशों में कठिन और कम वेतन वाली नौकरियों की तलाश से बेहतर विकल्प दे सकती है. उनका कहना है कि भर्ती पर रोक का असर केवल रोजगार पर नहीं, बल्कि गोरखा सैन्य परंपरा से जुड़े परिवारों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ रहा है.

भारत-नेपाल सैन्य संबंधों पर नजर

गोरखा भर्ती का मुद्दा ऐसे समय उठा है जब भारत और नेपाल के बीच सैन्य संपर्क लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं. दोनों देशों के सेना प्रमुखों के बीच मानद जनरल पद देने की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है. वर्ष 2024 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की थी.

ऐसे में पोखरा का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि गोरखा भर्ती का मुद्दा केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत-नेपाल के ऐतिहासिक सैन्य रिश्तों और भविष्य की भर्ती व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. अब नजर इस बात पर है कि नेपाल सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है.

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Tags: AgniveerIndian Army
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