पिता सेना में JCO, भाई कैप्टन और बेटी बनी एयरफोर्स अफसर, वर्दी पहन परिवार का सपना किया पूरा

Indian Air Force Success Story: सपनों को सच करने के लिए केवल हौसले की जरूरत होती है. इसे हरियाणा के चरखी दादरी की मीनाक्षी कुमारी ने साबित कर दिखाया है. भारतीय वायु सेना (IAF) की अधिकारी बनने वाली मीनाक्षी उन पहली महिला कैडेट्स में शामिल हैं, जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में महिलाओं के प्रवेश के बाद इतिहास रचा और अब सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा के लिए तैयार हैं.

शनिवार को डुंडीगल स्थित एयर फोर्स अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान मीनाक्षी ने भारतीय वायु सेना की वर्दी पहनकर अपने परिवार और पूरे देश को गर्व महसूस कराया.

सैन्य परिवार से मिला देशसेवा का संस्कार

मीनाक्षी का बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जहां देश सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य माना जाता है. उनके पिता भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) के रूप में सेवा दे रहे हैं, जबकि उनके बड़े भाई सेना में कैप्टन हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल, धौला कुआं से पूरी की. बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति के माहौल ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खोले नए अवसर

साल 2021 में महिलाओं को NDA में प्रवेश देने का ऐतिहासिक रास्ता खुला. यह फैसला देश की लाखों युवा लड़कियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया. मीनाक्षी ने इस अवसर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और NDA प्रवेश परीक्षा के साथ-साथ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक पास किया. कई महीनों के इंतजार के बाद उन्हें कॉल लेटर मिला और अगस्त 2022 में उन्होंने NDA में प्रवेश लेकर इतिहास रच दिया.

कठिन प्रशिक्षण के बीच सीखा नेतृत्व और आत्मविश्वास

NDA में तीन वर्षों का प्रशिक्षण आसान नहीं था. कठोर शारीरिक अभ्यास, अनुशासन और मानसिक चुनौतियों के बीच मीनाक्षी ने खुद को लगातार निखारा. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहना ही असली नेतृत्व की पहचान है. उनके लिए NDA केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव बना जिसने उन्हें मजबूत, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में तैयार किया.

एयर फोर्स अकादमी में पूरा हुआ सपना

NDA से स्नातक होने के बाद मीनाक्षी ने एयर फोर्स अकादमी में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया. यहां उन्होंने एविएशन से जुड़ी तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए. लगातार मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर उन्होंने भारतीय वायु सेना में अधिकारी बनने का सपना साकार कर लिया.

लाखों बेटियों के लिए बनीं प्रेरणा

आज मीनाक्षी कुमारी केवल एक एयर फोर्स ऑफिसर नहीं हैं, बल्कि उन युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखती हैं. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं. पासिंग आउट परेड के दौरान जब उनके माता-पिता और सेना की वर्दी पहने भाई ने उन्हें एयर फोर्स ऑफिसर के रूप में देखा, तो वह पल पूरे परिवार के लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ था.

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