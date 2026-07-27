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Indian Air Force Success Story: पिता बेचते थे चाय, बेटी ने बनाई ऐसे स्ट्रेटजी, बन गईं फ्लाइंग ऑफिसर

Indian Air Force Success Story: मध्य प्रदेश की आंचल गंगवाल ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इंडियन एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर मिसाल कायम की.

By: Munna Verma | Published: July 27, 2026 6:03:53 PM IST

Indian Air Force Success Story: चाय बेचने वाले की बेटी बनी Indian Air Force की फ्लाइंग ऑफिसर
Indian Air Force Success Story: चाय बेचने वाले की बेटी बनी Indian Air Force की फ्लाइंग ऑफिसर


Indian Air Force Success Story: सपनों की उड़ान केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और अटूट हौसले से तय होती है. इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं मध्य प्रदेश के नीमच की आंचल गंगवाल, जिन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करते हुए Indian Air Force में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया. उनका संघर्ष आज लाखों युवाओं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है.

आंचल गंगवाल का परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण था. उनके पिता सुरेश गंगवाल नीमच में सड़क किनारे एक छोटी चाय की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे. इसी आमदनी से वे अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे. कई बार परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. स्कूल और कॉलेज की फीस समय पर जमा करना भी मुश्किल हो जाता था. कभी उधार लेना पड़ता, तो कभी फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगना पड़ता था. लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद पिता ने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई और सपनों से समझौता नहीं किया.

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केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन से मिली नई दिशा

साल 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना के साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने आंचल के जीवन की दिशा बदल दी. एयर फोर्स के जवानों को लोगों की जान बचाते देखकर उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें भी वर्दी पहनकर देश की सेवा करनी है. यहीं से शुरू हुआ उनके संघर्ष, अनुशासन और कड़ी मेहनत का सफर.

कई परीक्षाएं पास कीं, लेकिन सपना था एयर फोर्स

आंचल ने अपनी तैयारी के दौरान केवल एयर फोर्स पर ही निर्भर नहीं रहीं. उन्होंने पुलिस सब-इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक पास कीं. इसके बावजूद उनका लक्ष्य सिर्फ एक था भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना. उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखे और असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

छह प्रयासों के बाद मिली सफलता

सफलता का रास्ता आसान नहीं था. छह बार प्रयास करने के बाद आंचल ने आखिरकार AFCAT (Air Force Common Admission Test) और Services Selection Board (SSB) की कठिन चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार किया. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें Indian Air Force में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन मिला. यह उपलब्धि केवल उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बन गई.

मिला प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स प्लैक सम्मान

आंचल ने केवल चयन ही नहीं पाया, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान भी शानदार प्रदर्शन किया. एयर फोर्स एकेडमी में उन्होंने ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में सर्वोच्च मेरिट हासिल की, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित ‘President’s Plaque’ से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को दिया जाता है और इसे बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है.

पिता की सीख बनी सबसे बड़ी ताकत

अपनी सफलता का श्रेय आंचल हमेशा अपने पिता को देती हैं. उनका कहना है कि कठिन परिस्थितियों में भी उनके पिता ने उन्हें कभी हार न मानने की सीख दी. उनके शब्द आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं. उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरे पिता को जाता है. उन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए.

आंचल गंगवाल सफलता की कहानी यह साबित करती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अमीरी नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है. एक साधारण चाय विक्रेता की बेटी से लेकर Indian Air Force की फ्लाइंग ऑफिसर बनने तक का उनका सफर संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास की मिसाल है. उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है.

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Tags: Indian Air ForceIndian Air Force Success StorySuccess story
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