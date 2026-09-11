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India Post GDS Vacancy: भारतीय डाक में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन, बढ़िया है सैलरी

Sarkari Naukri India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 11, 2026 6:49:29 PM IST

India Post Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.
India Post Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.


India Post GDS Recruitment 2026: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) बनने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. GDS भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है. इच्छुक अभ्यर्थी 21 सितंबर 2026 तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 10वीं दिन बचे हैं. 

अगर आप अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता, आयु सीमा, फीस और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो.

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पहले पूरा करना होगा OTR रजिस्ट्रेशन

GDS भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी है. OTR की सुविधा भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है और इसकी अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. जिन अभ्यर्थियों का OTR पहले से पूरा है, वे सीधे आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर है, इसलिए उम्मीदवारों को आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.

कितनी है आवेदन फीस?

GDS भर्ती के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि, कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है.

महिला उम्मीदवार
SC/ST वर्ग के उम्मीदवार
PwBD उम्मीदवार
ट्रांसवुमन उम्मीदवार
इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.

गलती होने पर मिलेगा करेक्शन का मौका

आवेदन जमा करने के बाद यदि उम्मीदवार के फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, तो उसे सुधारने का अवसर मिलेगा. 23 सितंबर से 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार निर्धारित जानकारी में आवश्यक सुधार कर सकेंगे. हालांकि, आवेदन भरते समय ही सभी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करना बेहतर रहेगा.

India Post GDS 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

GDS पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों के लिए लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जा सकती है. शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़े होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा तक संबंधित स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए.

कंप्यूटर और साइकिल चलाने का ज्ञान भी जरूरी

GDS भर्ती केवल शैक्षणिक योग्यता तक सीमित नहीं है. उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और उसे साइकिल चलाना भी आना चाहिए. साथ ही, अभ्यर्थी के पास अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन होने की शर्त भी लागू है. EWS उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, योग्य EWS उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकता है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

India Post GDS Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
India Post GDS Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. OTR की समयसीमा 19 सितंबर, जबकि GDS आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 है. आवेदन करने से पहले सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दस्तावेजों के अनुसार भरें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

Tags: home-hero-pos-4india postIndia Post Recruitment 2026sarkari naukri
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