India Post GDS Vacancy: 10वीं पास के लिए भारतीय डाक में निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, आज से आवेदन शुरू

India Post GDS Recruitment 2026: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) बनने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. इसके लिए भारतीय डाक ने आज यानी 31 अगस्त से जीडीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है. उम्मीदवार जो कोई भी आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर बहाली की जाएगी.

भारतीय डाक भर्ती 2026 के तहत कुल 23757 पदों पर भर्तियां होगी. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समयसीमा में वन-टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकेंगे. अगर आप भी यहां आवेदन कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

India Post GDS 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

वन-टाइम रजिस्ट्रेशन: 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक

ऑनलाइन आवेदन और फीस भुगतान: 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक

आवेदन सुधार विंडो: 23 सितंबर से 24 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता और दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कौन कर सकता है आवेदन?

21 सितंबर 2026 को उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. शैक्षणिक योग्यता के तौर पर 10वीं पास होना जरूरी है, जिसमें गणित और अंग्रेजी विषय शामिल हों. साथ ही संबंधित पोस्टल सर्कल की स्थानीय भाषा का ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर जानकारी और साइकिल चलाने की क्षमता आवश्यक है.

GDS Salary और आवेदन शुल्क

UR, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. SC, ST, PwBD, महिला और ट्रांसवुमन उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है.

GDS Salary 2026: BPM और ABPM को कितनी मिलेगी सैलरी?

India Post GDS कर्मचारियों को Time Related Continuity Allowance (TRCA) के आधार पर भुगतान किया जाता है. नोटिफिकेशन के अनुसार लागू नियम और शर्तों के अधीन TRCA में हर साल 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान है.

BPM: 12,000 रुपये से 29,380 रुपये

ABPM: 10,000 रुपये से 24,470 रुपये

डाक सेवक: 10,000 रुपये से 24,470 रुपये

इसके अलावा योग्य GDS कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), GDS ग्रेच्युटी और Service Discharge Benefit Scheme जैसे लाभ भी मिल सकते हैं.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

India Post GDS Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

India Post GDS Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

10वीं के अंकों से होगा चयन

GDS भर्ती में चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों की 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. अंकों की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार दशमलव के चार स्थानों तक की जाएगी. मेरिट में जगह बनाने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद मेडिकल प्रक्रिया पूरी करनी होगी.