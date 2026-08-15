India Post Bharti: भारतीय डाक में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास करें आवेदन, 63000 है सैलरी

India Post Driver Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए डाक विभाग में नौकरी का अवसर सामने आया है. इंडिया पोस्ट ने बेंगलुरु स्थित मेल मोटर सर्विस (MMS) में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11 रिक्त पद भरे जाएंगे. इनमें 10 पद बेंगलुरु मेल मोटर सर्विस और एक पद मैसूरु सब-डिपो के लिए निर्धारित है.

यह भर्ती सामान्य सीधी भर्ती के बजाय डेप्युटेशन/एब्सॉर्प्शन के आधार पर की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in के जरिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की समयसीमा रोजगार समाचार में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन तक है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल-2 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को 19,900 से 63,200 रुपये तक का मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते भी देय होंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अवसर मुख्य रूप से मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। डाक विभाग के पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इनमें डिस्पैच राइडर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसे कर्मचारी शामिल हैं. यदि विभाग के भीतर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर भी नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है.

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. साथ ही उसके पास हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. उम्मीदवार के पास कम से कम तीन वर्ष का ड्राइविंग अनुभव और वाहनों की सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव की बुनियादी जानकारी भी अपेक्षित है.

आयु सीमा कितनी है?

आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए. नोटिफिकेशन में पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले कुछ सेवारत/सेवानिवृत्ति के करीब सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी प्रावधान का उल्लेख किया गया है.

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India Post Driver Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का Direct Link

India Post Driver Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे करें आवेदन?

योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां लगानी होंगी.

आवेदन निर्धारित पते पर भेजना होगा:

मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु – 560001

उम्मीदवार आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दी गई योग्यता, दस्तावेज और अन्य शर्तों को ध्यान से जरूर जांच लें.

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