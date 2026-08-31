Sarkari Naukri: एक नहीं, कई सरकारी नौकरियों के मौके! 10वीं पास, ग्रेजुएट करें आवेदन, 25000 से अधिक है वैकेंसी

Sarkari Naukri 2026: अगर आप सरकारी नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए कई अच्छे अवसर हैं. देश के अलग-अलग विभागों में 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है या जल्द शुरू होने वाली है. खास बात यह है कि इन भर्तियों में 10वीं, 12वीं, ITI और ग्रेजुएशन से लेकर उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मौके हैं.

आइए जानते हैं इन प्रमुख भर्तियों में आवेदन की अंतिम तारीख, योग्यता, चयन प्रक्रिया और संभावित वेतन/स्टाइपेंड क्या है.

Bihar BSFC Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अवसर

बिहार स्टेट फूड & सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (BSFC) ने असिस्टेंट मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर 259 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. आवेदन 25 अगस्त से जारी हैं और अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026 है. पद के अनुसार ग्रेजुएशन B.Com, CA इंटर, MBA या PGDBM जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच निर्धारित है, हालांकि पद और वर्ग के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं.

चयन प्रक्रिया में CBT, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस जैसे चरण शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार निर्धारित वेतन/लाभ दिए जाएंगे.

Railway Apprentice Recruitment: 1,599 पदों पर भर्ती

रेलवे में अप्रेंटिस के 1,599 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र होना जरूरी है. अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष रखी गई है. उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. अप्रेंटिस के रूप में चयनित युवाओं को पद और नियमों के अनुसार 10,000 रुपये से 18,200 रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड दी जाएगी.

India Post Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए GDS भर्ती

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के तहत BPM, ABPM और डाक सेवक जैसे पदों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 23757 पदों पर बहाली की जाने वाली है. आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इन पदों के लिए किसी उच्च डिग्री की जरूरत नहीं है. 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी.

GDS भर्ती में चयन मुख्य रूप से 10वीं के अंकों पर आधारित मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए होगा. चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार लगभग 10,000 रुपये से 24,470 रुपये तक TRCA मिल सकता है.

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

इन सभी भर्तियों में योग्यता, आयु सीमा, फीस और चयन प्रक्रिया अलग-अलग है. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए. अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर रहेगा, ताकि तकनीकी समस्या होने पर पर्याप्त समय मिल सके.