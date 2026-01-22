India Post GDS vacancy: कंप्यूटर के साथ चलानी आती है साइकिल तो लग सकती है सरकारी नौकरी, सैलरी भी नोट कर लें

India Post GDS Vacancy 2026: सरकारी नौकरी का चार्म ही अलग होता है. भले ही पेंशन में हुए बदलाव के बाद सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकारी कर्मचारियों में डर है, लेकिन सरकारी जॉब पाना ज्यादातर युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी सरकारी सेवा (नौकरी) में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के लिए डाक विभाग जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्तियां करने जा रहा है. डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती का नोटिफिकेशन अगले महीने फरवरी में जारी हो सकता है. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

क्या जल्द होगी भर्ती

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके बाद इच्छुक लोग डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए देश के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक (GDS) बनकर देश सेवा के साथ जन सेवा भी करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर विजिट करते रहें. इसके अलावा Inkhabar.com भी लगातार इस बारे में अपडेट मुहैया कराता रहेगा.

क्या है योग्यता?

डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के लिए भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवारों को मौका मिलेगा. भर्ती की पहली प्रक्रिया में राहत की बात यह है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी. इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में मिले नंबरों के आधार होगा. इसका मतलब यह है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. यहां पर यह भी ध्यान रखें कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है. ऐसे में अधिक योग्यता वालों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वैरिफिकेशन किया जा जाएगा. सबसे जरूरी बात यह है कि अभ्यर्थी को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए. इसके साथ ही अभ्यर्थी को साइकिल चलाना भी आना चाहिए. योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास 10वीं गणित और अंग्रेजी विषय जरूर होना चाहिए. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भाषा में छूट होगी. यानी अभ्यर्थी स्थानीय भाषा का चयन कर सकेंगे.

क्या-क्या होंगे पद

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के अंतर्गत डाक विभाग में कई पदों पर नियुक्ति होगी. इन पदों में ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद हैं. यह आधिकारिक नहीं है. नोटिफिकेशन भर्ती संख्या और पद के बारे में सही जानकारी सामने आ पाएगी.

किसको मिलेगी छूट

ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान है. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.

कितनी देनी होगी आवेदन फीस

इन पदों पर आवेदनकर्ताओं में शामिल जनरल और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं, कुछ वर्गों को छूट भी मिलेगी. एससी, एसटी और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है. इसका मतलब आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

कितनी होगी सैलरी

डाक विभाग में कार्यरत ब्रांच पोस्टमास्टर को 12,000 रुपये से 29,380 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिलती है. इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक पद पर 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है.