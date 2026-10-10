India Post GDS Result 2026 Declared Date: भारतीय डाक जीडीएस रिजल्ट जल्द, ऐसे कर पाएंगे चेक

India Post GDS Result 2026 Declared Date: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार है. उपलब्ध भर्ती जानकारी के अनुसार, डाक विभाग की ओर से पहली चयन सूची अक्टूबर 2026 के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, विभाग ने अभी तक परिणाम की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के विभिन्न पोस्टल सर्कल में कुल 23,757 पदों को भरा जाना है. खास बात यह है कि इस भर्ती में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होती. चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाता है. ऐसे में उम्मीदवारों को रिजल्ट के साथ अपने दस्तावेजों के सत्यापन की तैयारी भी रखनी चाहिए.

India Post GDS Merit List 2026: कब आएगी पहली सूची?

पहली मेरिट लिस्ट अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है. आधिकारिक घोषणा होने के बाद उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर संबंधित पोस्टल सर्कल की चयन सूची देख सकेंगे. मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के नाम और अन्य जरूरी विवरण दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे रिजल्ट की तारीख और चयन सूची से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर भरोसा करें.

GDS Result 2026: मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?

India Post की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट भर्ती से संबंधित लिंक खोलें.

अपने संबंधित पोस्टल सर्कल की मेरिट लिस्ट PDF चुनें.

PDF में अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजें.

चयन की स्थिति और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ें.

GDS भर्ती के लिए योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. इसके अलावा, संबंधित पद के लिए निर्धारित स्थानीय भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है. उम्मीदवारों को कंप्यूटर चलाने और साइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है. आयु की गणना निर्धारित कटऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी.

किन पदों पर होगा चयन?

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती के तहत तीन प्रमुख पद शामिल हैं:

ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM): शाखा डाकघर के संचालन और संबंधित सेवाओं की जिम्मेदारी.

असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM): डाक वितरण और डाकघर के दैनिक कार्यों में सहयोग.

डाक सेवक: डाक वितरण तथा विभाग की ओर से निर्धारित अन्य कार्य.

मेरिट लिस्ट के बाद क्या करना होगा?

मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरी होना नहीं है. चयनित उम्मीदवारों को विभाग के निर्देशों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन सहित आगे की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इसलिए उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.