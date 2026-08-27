India Post GDS Bharti: भारतीय डाक में निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, 10वीं पास करें आवेदन

India Post GDS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक जीडीएस भर्ती 2026 एक बड़ा अवसर लेकर आई है. संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल-II, जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या 17-12/2026-GDS के तहत देश के अलग-अलग पोस्टल सर्कल में 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी.

इस भर्ती में ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद शामिल हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा सर्कल की वैकेंसी और स्थानीय भाषा से जुड़ी शर्तें जरूर देख लेनी चाहिए.

कब से शुरू होगा GDS भर्ती के लिए आवेदन?

GDS भर्ती के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) 31 अगस्त 2026 से 19 सितंबर 2026 तक किया जा सकेगा. वहीं ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 शाम 5 बजे से शुरू होगी. उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे.

India Post GDS 2026 महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन जारी: 27 अगस्त 2026

OTR: 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 2 सितंबर 2026, शाम 5 बजे

आवेदन की अंतिम तारीख: 21 सितंबर 2026, शाम 5 बजे

10वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका

GDS पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित पोस्टल सर्कल की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है. उम्मीदवार को बेसिक कंप्यूटर की जानकारी और साइकिल चलाना भी आना चाहिए. आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है और इसकी गणना 21 सितंबर 2026 के आधार पर होगी. आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.

कितनी है आवेदन फीस?

UR, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST, PwBD, महिला और ट्रांसवुमन उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है.

BPM और ABPM की कितनी होगी कमाई?

चयनित BPM को 12,000 रुपये से 29,380 रुपये और ABPM तथा डाक सेवकों को 10,000 रुपये से 24,470 रुपये तक TRCA मिल सकता है. ड्यूटी का समय सामान्यतः प्रतिदिन चार से पांच घंटे रहेगा. BPM के रूप में चयनित उम्मीदवार को अपने खर्च पर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान की व्यवस्था करनी होगी और संबंधित पोस्ट विलेज में रहना होगा.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

India Post GDS Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

India Post GDS Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

10वीं के अंकों से होगा चयन

इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को चयन के लिए किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा. 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंकों की गणना चार दशमलव तक की जाएगी. मेरिट में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद मेडिकल जांच और नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी.

ऐसे करें India Post GDS Recruitment 2026 के लिए आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर OTR पूरा करें. इसके बाद 10वीं की जानकारी दर्ज करके पसंदीदा पोस्टल सर्कल और पदों की प्राथमिकता चुनें. जरूरी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.