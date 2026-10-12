India Post GDS Merit List 2026: भारतीय डाक जीडीएस भर्ती रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

India Post GDS Merit List 2026 Released: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. डाक विभाग ने 23,757 पदों पर भर्ती के लिए पहली मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल indiapost.gov.in पर जाकर अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें.

India Post GDS Merit List 2026: कहां चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पोस्टल सर्कल की मेरिट लिस्ट PDF देख सकते हैं. इस सूची में अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजकर चयन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है. मेरिट लिस्ट में नाम होने पर उम्मीदवारों को संबंधित डिवीजनल ऑफिस में निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

ये है India Post GDS Merit List 2026 चेक करने का Direct Link

India Post GDS Result 2026: ऐसे चेक करें पहली मेरिट लिस्ट

सबसे पहले इंडिया पोस्ट के आधिकारिक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर जाएं.

वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित पोस्टल सर्कल का चयन करें.

India Post GDS Merit List 2026 की PDF लिंक पर क्लिक करें.

PDF खुलने के बाद अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें.

चयन से संबंधित जानकारी, पोस्ट का नाम और डिवीजन चेक करें.

मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में दर्ज विवरण ध्यान से जांचना चाहिए, ताकि चयन से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज न किया जाए.

मेरिट लिस्ट में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

इंडिया पोस्ट GDS की मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के चयन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

डिवीजन ऑफिस का नाम

पोस्ट ID और पद का नाम

उम्मीदवार की कम्युनिटी

रजिस्ट्रेशन नंबर

प्राप्त अंकों का प्रतिशत

इन विवरणों की मदद से अभ्यर्थी अपनी जानकारी का मिलान कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उन्हें संबंधित पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं.

27 अक्टूबर तक पूरा करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को उसी डिवीजन के डिवीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा, जिसके लिए उनका चयन हुआ है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2026 तक पूरी करना जरूरी है.

कौन से दस्तावेज साथ ले जाने होंगे?

सभी जरूरी मूल शैक्षणिक और भर्ती संबंधी दस्तावेज

संबंधित प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी के दो सेट

आधिकारिक निर्देशों में मांगे गए अन्य दस्तावेज

डिवीजनल ऑफिस जाने से पहले उम्मीदवारों को अपने चयन की पुष्टि कर लेनी चाहिए और दस्तावेजों की पूरी तैयारी रखनी चाहिए.

चयनित उम्मीदवार न करें देरी

India Post GDS भर्ती में मेरिट लिस्ट में नाम आना चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन उम्मीदवारों को निर्धारित समय में दस्तावेज सत्यापन पूरा करना होगा. अंतिम तारीख निकलने से बचने के लिए संबंधित कार्यालय के निर्देशों का पालन करें और किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखते रहें. मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख और आगे की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी की पुष्टि इंडिया पोस्ट के आधिकारिक पोर्टल से जरूर करें.