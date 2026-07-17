India Post GDS 5th Merit List 2026 Release Date: भारतीय डाक जीडीएस मेरिट लिस्ट जल्द, ऐसे करें डाउनलोड

India Post GDS 5th Merit List 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था, उनके पास अब एक और मौका है. उम्मीद की जा रही है कि भारतीय डाक विभाग जल्द ही ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) पदों के लिए पांचवीं मेरिट लिस्ट जारी करेगा.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर में 28,636 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य और सर्कल के अनुसार रिजल्ट देख सकेंगे.

कब जारी हो सकती है GDS 5th Merit List 2026?

भारतीय डाक विभाग ने 8 जून 2026 को चौथी मेरिट लिस्ट जारी की थी, जबकि चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) 23 जून 2026 तक पूरा कराया गया था. पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो हर नई मेरिट लिस्ट आमतौर पर पिछली सूची के 10 से 15 दिनों के भीतर जारी की जाती है. ऐसे में संभावना है कि India Post GDS 5th Merit List 2026 जल्द ही जारी की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने राज्य या सर्कल के अनुसार PDF डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए ये आसान स्टेप्स अपनाएं:

India Post GDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

GDS Merit List 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपने राज्य या सर्कल का चयन करें.

संबंधित PDF डाउनलोड करें.

PDF में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम खोजकर चयन की स्थिति जांचें.

मेरिट लिस्ट के साथ ही चयनित उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी.

10वीं के अंकों के आधार पर होता है चयन

India Post GDS भर्ती में किसी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता. उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट के अनुसार किया जाता है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक सहित हजारों पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखें ये दस्तावेज तैयार

यदि आपका नाम पांचवीं मेरिट लिस्ट में शामिल होता है, तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां भी ले जानी होंगी.

जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:

10वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध पहचान पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

EWS प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

60 दिन का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या समकक्ष प्रमाण

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट

चयन संबंधी SMS या ईमेल की प्रति

हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो

मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र

अन्य आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र (यदि लागू हों)

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

जो अभ्यर्थी अभी तक चयनित नहीं हुए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. पांचवीं मेरिट लिस्ट में कई उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए और दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए, ताकि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.

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