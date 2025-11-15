Home > जॉब > भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Job Cuts in India: भारत में मध्यम वर्ग की नौकरियों का संकट गहराने वाला है और इसकी वजह मंदी नहीं बल्कि AI होगा. क्योंकि अधिकतर कंपनियां AI का इस्तेमाल कर अपना वर्कफोर्स कम कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: November 15, 2025 11:38:53 PM IST

Job Cuts in India
Job Cuts in India


Job Cuts in India: भारत बहुत ही गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है और वो कुछ और नहीं बल्कि नौकरियों की कमी है. जानकारी के अनुसार, भारत मध्यम वर्ग की नौकरियों के संकट को गहराता हुआ देख रहा है, जिसकी वजह मंदी नहीं बल्कि ऑटोमेशन, एआई और वैश्विक व्यापार की प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रेरित है. मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने इसको लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर नीति निर्माता तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं.

सौरभ मुखर्जी ने क्या कहा? (What did Saurabh Mukherjee say?)

हाल ही में एक पॉडकास्ट में मुखर्जी ने भारत के व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट में चल रहे उथल-पुथल की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की. उन्होंने कहा कि हम जॉब मार्केट में भारी उथल-पुथल देख रहे हैं. आईटी, बैंकिंग और मीडिया जैसे मानक मध्यम वर्ग की नौकरियों की जगह गिग जॉब्स का इकोसिस्टम ले लेगा. उनका अनुमान है कि भारत को इस पूरे प्रभाव को झेलने में दो से तीन साल लगेंगे, इस दौरान वेतनभोगी नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है. आगे उन्होंने गंभीर चेतावनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत एक विशाल गिग इकोनॉमी बन जाएगा. यह केवल राइडशेयर और फूड डिलीवरी गिग नहीं होगा. हमारे सभी रिश्तेदार गिग इकोनॉमी का हिस्सा होंगे.

यह भी पढ़ें :- 

Delhi Metro में नौकरी का सुनहरा मौका, बिना परीक्षा के होगी भर्ती; फटाफट से कर दें आवेदन

AI की वजह से गहराएगा जॉब का संकट (AI will deepen the job crisis)

उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि यह संकट आर्थिक मंदी का नतीजा नहीं है. बल्कि यह उन कंपनियों द्वारा संचालित हो रहा है जो लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए एआई को अपना रही हैं. मुखर्जी ने कहा कि हम देख सकते हैं कि हर कंपनी इंसानों की जगह एआई ले रही है. चाहे वो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल बैंक हों, जिन मीडिया हाउस से हम बात करते हैं, या चीन के पोर्टफोलियो में शामिल आईटी सेवा कंपनियां.

इसके अलावा, यहां तक देखा जा रहा है कि जो विज्ञापन हो रहे हैं वो भी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन में दिखाई गई मॉडल भी एआई है. वह कोई असली महिला नहीं है. वह एक एआई मॉडल है. विज्ञापन में तोता भी असली नहीं है. वह एक एआई तोता है.

यह भी पढ़ें :-

HTET Result 2025: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी, जानें कैसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

Tags: AIjob cuts in banking sectorjob cuts in it sectorJob Newssaurabh mukherjea
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
भारत में गहराएगा जॉब का भयंकर संकट, इसकी वजह मंदी नहीं…एक्सपर्ट ने दी चेतावनी