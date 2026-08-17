Income Tax Bharti: आयकर विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 10वीं पास करें आवेदन, 56000 है सैलरी

Income Tax Recruitment 2026: आयकर विभाग, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (ITD MP&CG) ने विभागीय कैंटीन में कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 7 रिक्त पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 रात 11 बजे तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट incometaxmpcg.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, भोपाल के अंतर्गत गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन के लिए है. पद ग्रुप ‘C’, नॉन-गजेटेड और नॉन-मिनिस्टीरियल श्रेणी में आता है.

ITD MP&CG भर्ती 2026: रिक्तियों का विवरण

कैंटीन अटेंडेंट के कुल 7 पदों में 3 UR, 1 SC, 1 ST, 1 OBC और 1 EWS पद शामिल हैं. इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के तहत 1 पद एक्स-सर्विसमैन (ESM) और 1 पद PwBD/OH उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है. PwBD के अंतर्गत 40% या उससे अधिक ऑर्थोपेडिक विकलांगता वाले उम्मीदवार पात्र हो सकते हैं.

शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो. योग्यता की गणना 31 अगस्त 2026 तक की जाएगी. उम्मीदवार की आयु इसी तारीख को 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है. अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सैलरी कितनी मिलेगी?

चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के पे लेवल-1 के तहत नियुक्त किया जाएगा. कैंटीन अटेंडेंट का शुरुआती बेसिक पे 18,000 है, जबकि पे मैट्रिक्स 18,000 से 56,900 तक है. नियुक्ति के बाद सामान्यतः 2 वर्ष का प्रोबेशन रहेगा.

ITD MP&CG कैंटीन अटेंडेंट चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में आवेदन की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग और लिखित परीक्षा प्रमुख चरण होंगे. योग्य आवेदनों में से अधिकतम 280 उम्मीदवार, यानी प्रत्येक पद के लिए 40 उम्मीदवार, 10वीं के अंकों के प्रतिशत के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे.

लिखित परीक्षा में कुल 40 प्रश्न और 40 अंक होंगे. परीक्षा के विषय हैं:

इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन – 10 प्रश्न

हिंदी कॉम्प्रिहेंशन – 10 प्रश्न

भोजन एवं पोषण – 10 प्रश्न

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड – 5 प्रश्न

स्वच्छता एवं सफाई – 5 प्रश्न

परीक्षा की अवधि 30 मिनट होगी. स्क्राइब की सुविधा के पात्र उम्मीदवारों को 40 मिनट मिलेंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्नों का स्तर मैट्रिकुलेशन के अनुरूप रहेगा.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ITD MP&CG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है. भर्ती से जुड़ी परीक्षा और अन्य चयन संबंधी जानकारी उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही देखनी चाहिए.