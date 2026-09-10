IIT Vacancy: आईआईटी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, 37000 है मंथली सैलरी

IIT Recruitment 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIT Delhi) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2 जूनियर रिसर्च फेलो पद भरे जाएंगे. रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के बजाय ईमेल के माध्यम से पूरी की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित ईमेल पते पर 18 सितंबर 2026 या उससे पहले भेज सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए सभी निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

IIT Delhi JRF Vacancy 2026: कितने पदों पर भर्ती?

IIT दिल्ली की इस भर्ती में जूनियर रिसर्च फेलो के कुल 2 पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों में योगदान देने का अवसर मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

JRF पद के लिए उम्मीदवारों के पास निम्न में से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए:

बेसिक साइंस में पोस्टग्रेजुएट डिग्री और NET क्वालिफिकेशन

प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएट डिग्री के साथ NET क्वालिफिकेशन.

प्रोफेशनल कोर्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री.

इसके अलावा Embedded Systems और Wireless Communication का ज्ञान या इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जा सकती है.

₹37 हजार स्टाइपेंड के साथ 30% HRA

IIT दिल्ली में जूनियर रिसर्च फेलो पद पर चयनित उम्मीदवार को 37,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत HRA का लाभ भी मिलेगा. ऐसे में रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह पद शैक्षणिक अनुभव के साथ आर्थिक रूप से भी उपयोगी अवसर हो सकता है.

आवेदन शुल्क और आयु सीमा क्या है?

इस भर्ती के आधिकारिक विवरण में किसी आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है. इसी तरह उम्मीदवारों के लिए कोई निश्चित अधिकतम आयु सीमा भी निर्धारित नहीं बताई गई है. नोटिफिकेशन के अनुसार SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है.

18 सितंबर तक भेजना होगा आवेदन

पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन ईमेल के जरिए 18 सितंबर 2026 तक जमा करना होगा. उम्मीदवारों को आवेदन में मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज सही तरीके से संलग्न करने चाहिए. आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए ईमेल पते और निर्देशों की दोबारा जांच करना जरूरी है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

IIT Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

IIT Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ऑनलाइन इंटरव्यू से होगा चयन

IIT Delhi JRF Recruitment 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी और निर्देश संबंधित माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. रिसर्च में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए IIT दिल्ली जैसे संस्थान के प्रोजेक्ट से जुड़ना उनके अकादमिक और प्रोफेशनल सफर को मजबूत करने का अवसर हो सकता है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.