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IIT Vacancy: आईआईटी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, 194220 होगी मंथली सैलरी

Sarkari Naukri IIT Indore Recruitment 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 1, 2026 10:13:37 PM IST

IIT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
IIT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


IIT Indore Recruitment 2026: अगर आप प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में फैकल्टी के रूप में करियर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए शानदार अवसर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न विभागों और इंटरडिसिप्लिनरी स्कूलों में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड I और ग्रेड II के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट iiti.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

IIT इंदौर ने नियमित भर्ती अभियान के तहत अनारक्षित (UR) वर्ग के लिए 10 पदों की घोषणा की है. इसके अलावा विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत 44 बैकलॉग पद भरे जाएंगे. इन पदों में OBC-NCL के लिए 15, SC के लिए 12, ST के लिए 9, PwD के लिए 5 तथा EWS वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं. भर्ती सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज सहित कई विभागों और नए स्थापित मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तथा स्कूल ऑफ इनोवेशन में की जाएगी.

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इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलेगा मौका

संस्थान ने आधुनिक और उभरती तकनीकों में कार्यरत उम्मीदवारों से भी आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), डीप लर्निंग, मेडिकल इमेज एनालिसिस, कम्प्यूटेशनल मल्टी-ओमिक्स, कम्प्यूटेशनल एपिडेमियोलॉजी, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT), पहनने योग्य हेल्थकेयर डिवाइस और AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे विषय शामिल हैं.

योग्यता और आयु सीमा

अधिकांश विभागों में आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ PhD डिग्री और उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड अनिवार्य है.

असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड II: अधिकतम आयु 32 वर्ष. यह नियुक्ति प्रारंभिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगी.
असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड I: अधिकतम आयु 35 वर्ष. उम्मीदवार के पास PhD अवधि को छोड़कर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण, शोध या औद्योगिक अनुभव होना चाहिए.

स्कूल ऑफ इनोवेशन के लिए नियम अलग हैं. यहां कुछ पदों पर बिना PhD वाले अनुभवी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर PhD पूरी करनी होगी.

आकर्षक सैलरी और अन्य सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को संस्थान की ओर से आकर्षक वेतन दिया जाएगा.

असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड II: न्यूनतम 139140 प्रतिमाह
असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड I: न्यूनतम 194220 प्रतिमाह

इसके अलावा संस्थान के नियमानुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

ऐसे करें आवेदन 

उम्मीदवारों को सबसे पहले IIT इंदौर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत भर्ती अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और 21 जुलाई 2026 शाम 5 बजे से पहले आवेदन जमा करें. आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की पूरी तरह जांच करना आवश्यक है, क्योंकि केवल योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.

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