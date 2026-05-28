Success Story: IIT से MSc की डिग्री, ONGC में किया नौकरी, अब बनेंगे DSP से डिप्टी कलेक्टर

OCS 2024 Topper Bubun Sahu: अगर किसी भी लक्ष्य को पूरा करना हो, तो उसके लिए लगातार मेहनत करना होता है. ओडिशा सिविल सर्विसेज़ (OCS) परीक्षा 2024 के परिणामों ने इस बार कई प्रेरणादायक कहानियों को जन्म दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे क्योंझर जिले के बुबुन साहू, जिन्होंने परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक साधारण किसान परिवार से आने वाले 30 वर्षीय बुबुन की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

बुबुन साहू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने IIT(ISM) धनबाद से MSc की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें ONGC में जियोलॉजिस्ट के तौर पर नौकरी मिली, लेकिन उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाना था. दिलचस्प बात यह है कि OCS परीक्षा में यह उनका दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास में उनका चयन ओडिशा पुलिस सेवा (OPS) के लिए हुआ था और परिणाम आने के समय वह DSP रैंक की ट्रेनिंग ले रहे थे.

बुबुन कहते हैं कि उन्होंने कभी तैयारी में निरंतरता नहीं छोड़ी. नौकरी के साथ रोज़ चार घंटे पढ़ाई करता था और सप्ताहांत में इसे सात घंटे तक बढ़ा देता था.

सेल्फ स्टडी और अनुशासन बना सफलता की कुंजी

आज के दौर में जहां कोचिंग संस्थानों को सफलता का मुख्य रास्ता माना जाता है, वहीं बुबुन ने अपनी तैयारी मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और स्टडी मटेरियल के सहारे की. उन्होंने लगभग ढाई साल तक लगातार तैयारी की और अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया. उनकी कहानी यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत इरादों से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.

OCS 2024 में महिलाओं का शानदार प्रदर्शन

इस बार OCS परीक्षा में महिला उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. टॉप-10 सूची में चार महिलाओं ने जगह बनाई, जो पिछले साल की तुलना में बड़ा सुधार माना जा रहा है.

शोभना मोहंती – रैंक 2

कनक जैन – रैंक 4

शीतल पात्रा – रैंक 9

इतिश्री जेना – रैंक 10

इसके अलावा जितामित्र साहू, संग्राम प्रधान, अमन गोयल, शांतनु कुमार सतपथी और नितेश कुमार बारीक भी टॉप रैंकर्स में शामिल रहे।

हजारों उम्मीदवारों के बीच कठिन प्रतिस्पर्धा

ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) के अनुसार 200 पदों के लिए आयोजित OCS प्रीलिम्स परीक्षा में करीब 30,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से केवल 2,405 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके. इस कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच बुबुन साहू का टॉप करना उनकी असाधारण मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है. उन्होंने युवाओं से पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की अपील की.