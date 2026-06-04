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IIT Kanpur Vacancy: आईआईटी कानपुर में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, शानदार होगी सैलरी

IIT Kanpur ने ग्रुप A, B और C के तहत कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. अगर आप भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, तो दिए गए खास बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 4, 2026 8:56:58 PM IST

IIT Kanpur Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
IIT Kanpur Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


IIT Kanpur Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने विभिन्न नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C श्रेणियों में कुल 80 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

संस्थान ने विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रशासन, इंजीनियरिंग, मेडिकल सेवाओं, तकनीकी सहायता और प्रयोगशाला संचालन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

IIT कानपुर की इस भर्ती में वरिष्ठ और तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल हैं. ग्रुप A श्रेणी में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे जिम्मेदार पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके अलावा मेडिकल, काउंसलिंग और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं से जुड़े पद भी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं. वहीं तकनीकी क्षेत्र में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. ग्रुप A के अधिकांश पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कार्य अनुभव जरूरी है. वहीं इंजीनियरिंग और तकनीकी पदों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा या विज्ञान विषय में योग्यता के साथ व्यावहारिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी. ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए उम्मीदवारों के पास पदानुसार बैचलर डिग्री, डिप्लोमा या संबंधित तकनीकी योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा और आरक्षण लाभ

भर्ती अधिसूचना के अनुसार ग्रुप A पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है. ग्रुप B पदों के लिए यह सीमा 35 वर्ष और ग्रुप C पदों के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया IIT कानपुर के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. इसके बाद संबंधित पद का चयन कर आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

आवेदन शुल्क और अंतिम तिथि

भर्ती के लिए आवेदन शुल्क पद और श्रेणी के अनुसार 500 रुपये से 1500 रुपये तक निर्धारित किया गया है. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

IIT कानपुर ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसमें लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, प्रस्तुति (Presentation) और इंटरव्यू शामिल किए जा सकते हैं. उम्मीदवारों का अंतिम चयन उनके प्रदर्शन और पद की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा.

Tags: iit Kanpursarkari naukri
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