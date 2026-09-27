Home > जॉब > IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी

IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी

Sarkari Naukri IIT Delhi Director Recruitment 2026: आईआईटी दिल्ली में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे लोगों के लिए सुनहरा मौका है. जो कोई भी यहां आवेदन कर रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 27, 2026 5:34:34 PM IST

IIT Delhi Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आईआईटी दिल्ली में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.
IIT Delhi Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आईआईटी दिल्ली में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.


IIT Delhi Director Recruitment 2026: शिक्षा मंत्रालय ने देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शामिल IIT दिल्ली के डायरेक्टर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक, योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. चयन Search-cum-Selection Committee की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा.

IIT दिल्ली के डायरेक्टर संस्थान के अकादमिक और प्रशासनिक प्रमुख होंगे. नियुक्ति के लिए गठित Search-cum-Selection Committee विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ योग्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर से किए गए नामांकन पर भी विचार करेगी. अंतिम नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद होगी. यह पद ऐसे उम्मीदवारों के लिए है जिनके पास मजबूत अकादमिक रिकॉर्ड के साथ शिक्षण, रिसर्च और संस्थागत प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो.

You Might Be Interested In

IIT Delhi Director Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास PhD डिग्री और पिछली डिग्री के स्तर पर First Class या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में Science, Mathematics या Management क्षेत्र से जुड़े योग्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है. 

आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित Engineering या Technology Institute अथवा University में Professor के तौर पर कम से कम 10 वर्ष का Teaching Experience होना जरूरी है. इसके अलावा PhD विद्यार्थियों को गाइड करने का अनुभव और कम से कम 5 वर्ष का Administrative Experience भी आवश्यक है. आवेदन की अंतिम तारीख यानी 31 अक्टूबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.

2.25 लाख फिक्स्ड सैलरी, 5 साल का कार्यकाल

IIT दिल्ली के डायरेक्टर पद के लिए 2.25 लाख प्रति माह की फिक्स्ड सैलरी निर्धारित है. इसके अतिरिक्त लागू नियमों के अनुसार भत्ते भी मिलेंगे. नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है. यानी पद पर चयनित व्यक्ति संस्थान का नेतृत्व निर्धारित कार्यकाल तक कर सकेगा.

आवेदन के साथ देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को आवेदन के साथ अपना विस्तृत Resume/CV जमा करना होगा। इसमें Teaching, Research, Industry-Academia और Administrative Experience की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी. इसके अलावा उम्मीदवार को यह बताते हुए दो पेज का Justification देना होगा कि वह IIT दिल्ली के डायरेक्टर पद के लिए उपयुक्त क्यों है. साथ ही संस्थान के भविष्य को लेकर दो पेज का Vision Statement भी देना होगा. आवेदकों को अपने पेशेवर कार्य से परिचित कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराने होंगे.

31 अक्टूबर तक भेजना होगा आवेदन

सरकारी विभाग, Autonomous Organisation या Public Sector Undertaking में कार्यरत उम्मीदवारों को निर्धारित Proper Channel के माध्यम से आवेदन करना होगा. पूरा आवेदन और सभी जरूरी दस्तावेज 31 अक्टूबर 2026 तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच जाना चाहिए. भर्ती विज्ञापन में IIT मंडी और IIT इंदौर के डायरेक्टर पदों की रिक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। IIT दिल्ली के मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी हैं.

Tags: iit delhiIIT Delhi Director Recruitment 2026sarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अनाहत सिंह?

September 27, 2026

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

बैंक में कौन सा नंबर लिंक है कैसे पता करें?

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026
IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी
IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी
IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी
IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी
IIT Delhi Vacancy: बिना परीक्षा आईआईटी दिल्ली में चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, 225000 है सैलरी