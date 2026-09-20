IGNOU Vacancy: इग्नू में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, आज से आवेदन शुरू, 200000 से अधिक है सैलरी

IGNOU Recruitment 2026: विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार विभिन्न स्कूल ऑफ स्टडीज में रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. IGNOU ने स्पष्ट किया है कि यदि Employment News में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि बाद की होती है, तो वही बाद की तारीख अंतिम मानी जाएगी.

42 पदों के लिए निकली वैकेंसी

IGNOU Teaching Recruitment 2026 में अलग-अलग स्कूल ऑफ स्टडीज के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार भर्ती में कुल 42 रिक्तियां हैं। इनमें विभिन्न विषयों के साथ कुछ बैकलॉग पद भी शामिल हैं. विषयों में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइंस, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मैनेजमेंट, हेल्थ साइंसेज, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेजेज और अन्य क्षेत्र शामिल हैं.

IGNOU Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन: 19 सितंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 20 सितंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर 2026

हार्ड कॉपी पहुंचने की अंतिम तारीख: 30 अक्टूबर 2026

योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय और पद के अनुसार अलग-अलग है. उम्मीदवारों को UGC Regulations 2018 और इसके बाद के संशोधनों के साथ-साथ जहां लागू हो, संबंधित रेगुलेटरी बॉडी के नियमों को पूरा करना होगा. उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को कट-ऑफ डेट माना जाएगा. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद की विस्तृत eligibility conditions जरूर जांच लें.

IGNOU Professor Salary: कितनी मिलेगी सैलरी?

IGNOU में शिक्षक पदों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार अकादमिक लेवल निर्धारित है।

प्रोफेसर: एकेडमिक लेवल 14: 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये

एसोसिएट प्रोफेसर: एकेडमिक लेवल 13A: 1,31,400 रुपये से 2,17,100 रुपये

असिस्टेंट प्रोफेसर: एकेडमिक लेवल 10: 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये

आवेदन की हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी

ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन की प्रिंटेड कॉपी और जरूरी प्रमाणपत्रों की सेल्फ-अटेस्टेड प्रतियां भी जमा करनी होंगी. यह हार्ड कॉपी 30 अक्टूबर 2026 तक IGNOU के Maidan Garhi, New Delhi स्थित Academic Coordination Division के पते पर पहुंच जानी चाहिए.

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले IGNOU की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन और पदवार eligibility criteria ध्यान से पढ़ें. विश्वविद्यालय ने भी अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़े अपडेट, corrigendum और addendum के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है.