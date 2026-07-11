IDBI Vacancy: आईडीबीआई बैंक में बिना परीक्षा अफसर बनने का मौका, बस करना है ये काम, 2 लाख से अधिक है सैलरी

IDBI SO Recruitment 2026: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officer) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 31 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक अभ्यर्थी 14 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbi.bank.in पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी.

ऑडिट – इन्फॉर्मेशन सिस्टम (IS): 10 पद

इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट (IMD) – प्रेमिसेस: 8 पद

लीगल विभाग: 9 पद

सिक्योरिटी ऑफिसर: 4 पद

कुल मिलाकर 31 रिक्त पदों को इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

IDBI बैंक ने प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा निर्धारित की है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन का अध्ययन अवश्य करें. केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

क्या है आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है.

SC/ST/PwD उम्मीदवार: 250 रुपये

जनरल, OBC और EWS उम्मीदवार: 1050 रुपये

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान पर लागू बैंक ट्रांजैक्शन या सुविधा शुल्क का भुगतान भी उम्मीदवार को स्वयं करना होगा.

यहां देखें नोटिफिकेशन

IDBI SO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें उनकी आयु, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा. स्क्रीनिंग में सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. इसमें निम्न चरण शामिल हो सकते हैं.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

ग्रुप डिस्कशन (GD)

पर्सनल इंटरव्यू (PI)

प्री-रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट (PRMT)

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू और अन्य चरणों की जानकारी कॉल लेटर, रजिस्टर्ड ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी. बैंक ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र, तारीख या समय में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार भरें. आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म को एक बार अच्छी तरह जांच लें. भविष्य की आवश्यकता के लिए आवेदन पत्र और शुल्क रसीद की प्रति सुरक्षित रखना भी उचित रहेगा.

IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञ पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं. यदि आप निर्धारित योग्यता रखते हैं, तो 14 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही समय रहते अपना आवेदन पूरा करें.