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ICMR Vacancy: आईसीएमआर में नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 42000 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri ICMR Recruitment 2026: आईसीएमआर में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां अप्लाई करने पर विचार कर रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: October 2, 2026 8:48:51 AM IST

ICMR Vacancy 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.
ICMR Vacancy 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.


ICMR Recruitment 2026: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने ICMR यंग प्रोफेशनल भर्ती 2026 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. संस्थान ने 28 सितंबर 2026 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यंग प्रोफेशनल-I (बेसिक साइंस) और यंग प्रोफेशनल-II (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के कुल 2 पदों पर आवेदन मांगे हैं. जो कोई भी यहां आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे आईसीएमआर की आधिकारिक वेबसाइट icmr.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

लाइफ साइंसेज, बायोमेडिकल रिसर्च और कंप्यूटर/आईटी क्षेत्र से संबंधित योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से होगी और उम्मीदवारों को अपना आवेदन 21 अक्टूबर 2026 तक भेजना होगा.

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इन पदों पर होगी बहाली

इस भर्ती अभियान के तहत कुल दो पद उपलब्ध हैं. पदवार विवरण इस प्रकार है:

यंग प्रोफेशनल-I (बेसिक साइंस): 1 पद
यंग प्रोफेशनल-II (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी): 1 पद

कुल: 2 पद

ICMR Recruitment 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन जारी: 28 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 21 अक्टूबर 2026

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन भेज दें.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

Young Professional-I (Basic Sciences) के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से Life Sciences या Biomedical Research से संबंधित Basic Science विषय में Graduate Degree होनी चाहिए.

वहीं, यंग प्रोफेशनल-II (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) जैसे संबंधित विषयों में कम से कम 55% अंकों के साथ Postgraduate Degree जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

कितना मिलेगा वेतन?

ICMR Young Professional भर्ती में पद के अनुसार मासिक पारिश्रमिक अलग-अलग है:

Young Professional-I: 35,000 रुपये प्रतिमाह
Young Professional-II: 42,000 रुपये प्रतिमाह

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

ICMR Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक
ICMR Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. इसमें आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चरण शामिल हो सकते हैं. चयन से जुड़ी अंतिम शर्तों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर देखें.

ICMR Young Professional Recruitment 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में अपना बायोडाटा/CV तैयार करें और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा हाल की पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां तैयार रखें.

ईमेल की Subject Line में संबंधित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें और नोटिफिकेशन में दिए गए आधिकारिक ईमेल पते पर आवेदन भेजें. आवेदन 21 अक्टूबर 2026 से पहले पहुंच जाना चाहिए. भविष्य के संदर्भ के लिए भेजे गए ईमेल और सभी संलग्न दस्तावेजों की एक कॉपी सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

Tags: home-hero-pos-4ICMRICMR Recruitment 2026sarkari naukri
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