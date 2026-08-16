Home > जॉब > ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी

ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी

Govt Job ICAR Recruitment 2026: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 16, 2026 10:22:45 PM IST

ICAR Recruitment 2026 Govt Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
ICAR Recruitment 2026 Govt Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.


ICAR Recruitment 2026: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) में रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. संस्थान ने सीनियर रिसर्च फेलो (SRF) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 28 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

यह अवसर खासतौर पर प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज से जुड़े उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई योगय्ता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. इस अभियान के जरिए Senior Research Fellow (SRF) के कुल 3 पद भरे जाएंगे.

You Might Be Interested In

किन उम्मीदवारों के लिए है यह भर्ती?

SRF पद के लिए उम्मीदवार के पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज या माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ 4 या 5 साल की बैचलर डिग्री में फर्स्ट डिविजन की शर्त भी लागू है. जिन उम्मीदवारों के पास बेसिक साइंस में 3 साल की बैचलर और 2 साल की मास्टर डिग्री है, उनके लिए NET/GATE/ICAR-SRF (PhD प्रवेश परीक्षा) जैसी योग्यता और कम से कम 2 साल का रिसर्च अनुभव आवश्यक बताया गया है.

उम्मीदवारों को बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर तकनीकों की समझ के साथ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टिकल गन तकनीक, प्लांट टिश्यू कल्चर और ट्रांसजेनिक पौधों के विकास एवं विश्लेषण का अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा कितनी है?

इस भर्ती के लिए सामान्य अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है. सरकारी नियमों के अनुसार पात्र आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष बताई गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आयु की गणना नोटिफिकेशन में निर्धारित कट-ऑफ डेट के अनुसार ही करें.

हर महीने मिलेगा 37 हजार रुपये स्टाइपेंड

जिस किसी भी उम्मीदवार का चयन सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर होता है, तो उन्हें 37,000 प्रतिमाह + HRA दिया जाएगा. रिसर्च क्षेत्र में अनुभव हासिल करने के साथ यह अवसर उम्मीदवारों के लिए आगे की अकादमिक और वैज्ञानिक यात्रा में भी उपयोगी हो सकता है.

यहां देखें..

ICAR Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक
ICAR Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ICAR IARI SRF सेलेक्शन प्रोसेस

चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न चरण शामिल होंगे:

आवेदन की स्क्रीनिंग
ऑनलाइन इंटरव्यू
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऑनलाइन इंटरव्यू सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है. उम्मीदवारों को इंटरव्यू से जुड़ी सटीक सूचना के लिए आधिकारिक नोटिस देखते रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें…

Havaldar Vs Jamadar: हवलदार और जमादार में कौन-सा पद था ऊंचा, क्या थीं जिम्मेदारियां और कैसे अलग थे दोनों के काम?
UGC NET June 2026 Re-Exam: यूजीसी नेट के इन विषयों की परीक्षा होगी दोबारा, जानें क्यों लिया गया यह फैसला? देखें शेड्यूल

28 अगस्त है आवेदन की आखिरी तारीख

ICAR IARI SRF Recruitment 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026 है. इच्छुक उम्मीदवार आखिरी दिन का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लें. फॉर्म जमा करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है.

यह भर्ती रिसर्च और प्लांट साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर हो सकती है. इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चयन प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट पर नजर रखें.

Tags: govt jobhome-hero-pos-2ICARICAR Recruitment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी
ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी
ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी
ICAR Bharti: आईसीएआर में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, 37000 से मिलेगी सैलरी