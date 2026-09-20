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IBPS RRB Vacancy: बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन की आखिरी तारीख कल, बेहतरीन है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri IBPS RRB Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) के जरिए बैंक में नौकरी (Bank Jobs) पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 20, 2026 12:54:20 PM IST

IBPS RRB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है.
IBPS RRB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है.


IBPS RRB Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 28 भाग लेने वाले RRB में कुल 13,745 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवारों के लिए इन पदों पर अप्लाई करने की कल अंतिम तिथि है.

IBPS ने भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2026 को जारी किया था, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू हुई. इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

IBPS RRB भर्ती 2026 के तहत Group A और Group B के विभिन्न पद शामिल हैं. इनमें Officer Scale-I, Officer Scale-II, Officer Scale-III और Office Assistant (Multipurpose) के पद हैं. कुल 13,745 रिक्तियों के लिए होने वाली इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए.

IBPS RRB Recruitment 2026: मुख्य पद
Officer Scale-I
Officer Scale-II
Officer Scale-III
Office Assistant (Multipurpose)

21 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क का भुगतान समय सीमा के भीतर करना होगा. आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में जरूरी बदलाव करने का अवसर भी दिया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख के दो दिन बाद आवेदन में सुधार (Edit/Modification) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

IBPS RRB भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और पद के अनुसार निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

पद का नाम श्रेणी आवेदन शुल्क
ऑफिसर (स्केल I, II और III) SC/ST/PwBD 175 रुपये
Officer Scale-I, II और III अन्य सभी 850 रुपये
Office Assistant (Multipurpose) SC/ST/PwBD/ESM/DESM 175 रुपये
Office Assistant (Multipurpose) अन्य सभी 850 रुपये

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

बैंकिंग भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख का ध्यान रखना जरूरी है. आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दस्तावेजों के अनुसार ही भरें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का अंतिम प्रिंट या कॉपी सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

IBPS RRB Recruitment 2026 के तहत 13,745 पदों पर भर्ती युवाओं के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में करियर बनाने का अवसर है. उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना ऑनलाइन फॉर्म पूरा कर लें.

Tags: IBPS RRBIBPS RRB Recruitment 2026sarkari naukri
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