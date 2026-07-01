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IBPS PO Vacancy: आईबीपीएस में निकली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए शानदार अवसर, आज से आवेदन शुरू

Sarkari Naukri IBPS PO Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) के जरिए बैंक में ऑफिसर की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 1, 2026 10:42:18 AM IST

IBPS PO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: बैंक में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है.
IBPS PO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: बैंक में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है.


IBPS PO Recruitment 2026: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 6715 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती देशभर के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. ऐसे में जो उम्मीदवार बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है.

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IBPS PO भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 1 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 21 जुलाई 2026

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके.

आयु सीमा और योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2026 के बाद नहीं होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है.

SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 175 रुपये
सामान्य, OBC और अन्य वर्ग: 850 रुपये

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

IBPS PO भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी.

1. प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam): प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे. परीक्षा की अवधि 60 मिनट निर्धारित की गई है.
2. मुख्य परीक्षा (Main Exam): मुख्य परीक्षा में 170 प्रश्न होंगे, जिनके लिए कुल 200 अंक निर्धारित हैं. इस परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 160 मिनट का समय मिलेगा.
3. पर्सनैलिटी टेस्ट- मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

नेगेटिव मार्किंग का नियम

ऑब्जेक्टिव परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न के निर्धारित अंकों का 0.25 अंक काटा जाएगा. हालांकि, यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी.

ऐसे करें IBPS PO भर्ती 2026 के लिए आवेदन

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध IBPS PO Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.
नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें.
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें.
भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

IBPS PO भर्ती 2026 बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है. 6715 पदों पर होने वाली इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना होगा. यदि आप पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, तो बिना देरी किए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें और परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें.

Tags: ibps poIBPS PO Recruitmentsarkari naukri
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