IBPS PO PET Call Letter 2025 Out: आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड करें, ये रहा Link

IBPS PO PET Call Letter 2025 Out: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS PO परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। यह IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार IBPS PO मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माने जाएँगे। IBPS PO मुख्य परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 ibps.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बिना एडमिट कार्ड के आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएँगे।

IBPS ने PET (प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग) के लिए कॉल लेटर 11 अगस्त 2025 को जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 भी आज या कल जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर एडमिट कार्ड परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी किए जाते हैं। IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जैसी जानकारी की आवश्यकता होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

1- आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

2- वेबसाइट के होमपेज पर ‘सीआरपी-पीओ/एमटी’ सेक्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

3- ‘आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करें’ लिंक पर जाएं (यह लिंक एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही सक्रिय होगा)।

4- अपना पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड जैसी जानकारी दर्ज करें। फिर कैप्चा भरकर सबमिट करें।

5- ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड पर क्या विवरण मिलेंगे?

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही, उसमें दर्ज विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें। अगर कोई त्रुटि है, तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं।

1- उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या

2- परीक्षा तिथि, पाली और रिपोर्टिंग समय

3- परीक्षा केंद्र का पता

4- फोटो, हस्ताक्षर और महत्वपूर्ण निर्देश

5- अनिवार्य पहचान पत्र की जानकारी – इसे एडमिट कार्ड के साथ ले जाना ज़रूरी है।

डाउनलोड करने में समस्या आने पर क्या करें?

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही लाखों उम्मीदवार वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएँगे। इससे वेबसाइट क्रैश होने की संभावना बनी रहती है। जानिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय समस्या आने पर क्या करें-

1- क्रेडेंशियल (पंजीकरण संख्या, पासवर्ड) दोबारा जाँच लें।

2- इंटरनेट कनेक्शन या ब्राउज़र बदलें।

3– वेबसाइट पर भारी ट्रैफ़िक से बचने के लिए देर शाम या रात में डाउनलोड करने का प्रयास करें।

4– अगर फिर भी कोई समस्या हो, तो आईबीपीएस हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

