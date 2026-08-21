IBPS Clerk Bharti: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, बेहतरीन है सैलरी

IBPS Clerk Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है. इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) की कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 को समाप्त हो रही है. आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फीस भुगतान की अंतिम तारीख 21 अगस्त है.

इस भर्ती को आमतौर पर IBPS Clerk भर्ती के नाम से जाना जाता है. चयनित उम्मीदवारों को भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा.

कितनी हैं वैकेंसी और कब होगी परीक्षा?

CRP CSA-XVI के तहत भर्ती 2027-28 की रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है. परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार CSA की प्रारंभिक परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है, जबकि मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर 2026 को होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के साथ आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी भी समय रहते जांच लेनी चाहिए. IBPS ने प्रारंभिक परीक्षा के कॉल लेटर सितंबर 2026 में जारी करने का कार्यक्रम दिया है.

IBPS Clerk 2026 आवेदन फीस

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

SC/ST/PwBD/ESM/DESM के लिए आवेदन शुल्क: 175 रुपये

अन्य उम्मीदवार के लिए शुल्क: 850 रुपये

ऑनलाइन भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर करना अनिवार्य है.

IBPS Clerk 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार IBPS के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर New Registration विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा जैसे दस्तावेज निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपलोड करने होंगे.

फाइनल सबमिशन से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण अच्छी तरह जांच लें. आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट सुरक्षित रखना भी जरूरी है. आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन प्रिंट करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2026 दी गई है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय प्रक्रिया जल्द पूरी करना बेहतर है. खासकर दस्तावेज अपलोड और ऑनलाइन भुगतान के दौरान तकनीकी समस्या से बचने के लिए उम्मीदवार समय रहते फॉर्म सबमिट करें. किसी भी गलती की स्थिति में आधिकारिक IBPS अधिसूचना और पोर्टल पर दिए निर्देशों को ही अंतिम मानें.