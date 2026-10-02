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IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 जारी, ऐसे डाउनलोड करें उम्मीदवार, जानें पूरा एग्जाम पैटर्न

IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 जारी हो गया है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और 11,403 पदों की भर्ती की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: October 2, 2026 9:46:15 PM IST

IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 जारी हो गया है.
IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 जारी हो गया है.


IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 Released: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी प्रारंभिक परीक्षा का हॉल टिकट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के अंतिम समय में किसी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए अपना हॉल टिकट सीधे इस लिंक https://ibpsreg.ibps.in/csaxvijul26/oecla_sep26 के जरिए जल्द डाउनलोड कर लें.

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11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती

IBPS Clerk Recruitment 2026 के जरिए कुल 11,403 पदों को भरा जाएगा. बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दर्ज परीक्षा केंद्र, तारीख और अन्य जरूरी विवरण ध्यान से जांचना महत्वपूर्ण है.

60 मिनट में देने होंगे 100 सवाल

IBPS Clerk Prelims परीक्षा में कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलेगा.

परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे:
English Language
Numerical Ability
Reasoning Ability

तीनों सेक्शन को मिलाकर परीक्षा 100 अंकों की होगी. उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट में IBPS द्वारा निर्धारित न्यूनतम कटऑफ हासिल करनी होगी. इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए कुल मिलाकर भी निर्धारित न्यूनतम स्कोर प्राप्त करना जरूरी होगा.

गलत जवाब पर कटेंगे अंक

परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है. किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-चौथाई यानी 0.25 हिस्सा काटा जाएगा. वहीं, यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और उसे खाली छोड़ देता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों को सोच-समझकर हल करना जरूरी होगा.

IBPS Clerk Admit Card ऐसे करें डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in खोलें.
होमपेज पर IBPS Clerk Prelims Admit Card 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
नए पेज पर अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें.
Submit बटन दबाएं.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड में अपनी जानकारी जांचें.
हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

आगे क्या होगा?

IBPS Clerk Selection Process में Prelims और Main Examination शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्तियों और IBPS द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. IBPS ने परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों की मदद के लिए अलग-अलग टेस्ट के सैंपल प्रश्न भी उपलब्ध कराए हैं. उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न को समझने और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आधिकारिक जानकारी देख सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार परीक्षा केंद्र और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. किसी भी बदलाव या अतिरिक्त जानकारी के लिए केवल IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट को ही मान्य मानें.

Tags: admit cardIbpsIBPS Clerk Prelims Admit Card 2026
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