IAS Story: JNU, DU नहीं यहां से किया MA, UPSC क्रैक करके बनें IAS, अब क्यों हैं सुर्खियों में छाए

IAS Tukaram Mundhe Success Story: देश में कुछ प्रशासनिक अधिकारी अपनी सख्त कार्यशैली और निष्पक्ष फैसलों के कारण अलग पहचान बना लेते हैं. IAS Tukaram Mundhe भी ऐसे ही अधिकारियों में गिने जाते हैं. हाल के दिनों में खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर उनकी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है. अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और नियमों के पालन को प्राथमिकता दी. इसी वजह से उन्हें बार-बार तबादलों का भी सामना करना पड़ा. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके लंबे प्रशासनिक करियर में 21 से अधिक बार ट्रांसफर किया जा चुका है.

तुकाराम मुंडे अपनी स्पष्ट कार्यशैली और नियमों के कड़ाई से पालन के लिए जाने जाते हैं. महाराष्ट्र में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया. हाल ही में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त के रूप में उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे वे फिर चर्चा में आए.

IIT नहीं यहां से की पढ़ाई

आईएएस तुकाराम मुंडे ने अपनी उच्च शिक्षा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री के साथ पूरी की. प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) से आपदा प्रबंधन का सर्टिफिकेट कोर्स किया. साथ ही ड्यूक यूनिवर्सिटी से टैक्स एनालिसिस, रेवेन्यू फोरकास्टिंग और टैक्सेशन से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण भी हासिल किया.

हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ा मामला चर्चा में

सोशल मीडिया पर यह दावा व्यापक रूप से साझा किया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने हाई कोर्ट परिसर के कैंटीन पर छापा मारकर उसे सील कर दिया. उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, हाई कोर्ट ने FDA से पूछा था कि क्या जांच केवल निजी प्रतिष्ठानों तक सीमित है या सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कैंटीनों की भी जांच की जा रही है. इसके बाद FDA की टीम ने हाई कोर्ट परिसर के कैंटीन का निरीक्षण किया और कुछ कमियों की जांच की. हालांकि, वायरल पोस्टों में किए गए सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

बार-बार ट्रांसफर के बावजूद नहीं बदली कार्यशैली

तुकाराम मुंडे का नाम अक्सर उन अधिकारियों में लिया जाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते. अलग-अलग विभागों में लगातार तबादलों के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को उसी सख्ती से निभाया. यही वजह है कि वे समर्थकों के बीच ईमानदार और बेबाक अधिकारी की छवि रखते हैं, जबकि उनकी कार्यशैली पर समय-समय पर बहस भी होती रही है.

युवाओं के लिए प्रेरणा

IAS तुकाराम मुंडे की यात्रा यह संदेश देती है कि सार्वजनिक सेवा में नियमों का पालन और निष्पक्षता आसान नहीं होती, लेकिन यही गुण किसी अधिकारी की पहचान बनाते हैं. उनके करियर से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के रास्ते पर चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन यही मूल्य लंबे समय तक सम्मान दिलाते हैं.

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