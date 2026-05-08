Home > जॉब > राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक

राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक

UPSC IAS Story: राजस्थान के IAS अधिकारी अम्बरीष कुमार (IAS Ambrish Kumar) एक सरकारी वर्कशॉप में दिए कथित बयान को लेकर विवादों में हैं. सोशल मीडिया पर लोग सरकारी मंच पर निजी संस्थानों के प्रचार के आरोप लगा रहे हैं.

By: Munna Verma | Published: May 8, 2026 1:36:37 PM IST

IAS Story: सरकारी बैठक में दिए बयान से घिरे राजस्थान के IAS अधिकारी
IAS Story: सरकारी बैठक में दिए बयान से घिरे राजस्थान के IAS अधिकारी


IAS Story: राजस्थान कैडर के 2004 बैच के IAS अधिकारी अम्बरीष कुमार (IAS Ambrish Kumar) इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सचिव पद पर कार्यरत अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक सरकारी वर्कशॉप के दौरान निजी संस्थाओं और उनके कोर्स को बढ़ावा देने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और कई लोग इसे सरकारी मंच के दुरुपयोग के रूप में देख रहे हैं.

हालांकि इस मामले में आधिकारिक स्तर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कथित तौर पर हुई बैठक और उससे जुड़े दावों ने प्रशासनिक हलकों में बहस छेड़ दी है.

You Might Be Interested In

कौन हैं IAS अम्बरीष कुमार?

अम्बरीष कुमार राजस्थान कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं. उन्होंने Indian Institute of Technology Bombay से B.Tech. की पढ़ाई पूरी की. वर्तमान में वे राज्य के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सचिव के पद पर कार्यरत हैं. अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने जिला कलेक्टर, कमिश्नर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और संयुक्त सचिव जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं. हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दक्ष अम्बरीष कुमार को प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है.

प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी पहचान एक सक्रिय अधिकारी के रूप में रही है और उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े मामलों में अनुभव प्राप्त है. हाल के दिनों में उनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब एक विभागीय कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा कुछ निजी फाउंडेशनों का उल्लेख किए जाने की चर्चा सामने आई.

सरकारी वर्कशॉप में क्या हुआ?

जानकारी के अनुसार, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक वर्कशॉप के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटिवेशनल और वेलनेस आधारित कार्यक्रमों के बारे में बताया गया. आरोप है कि इसी दौरान ईशा फाउंडेशन और लैंडमार्क फाउंडेशन से जुड़े कोर्स और गतिविधियों का भी जिक्र किया गया. सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि प्रतिभागियों को इन संस्थाओं से जुड़ने और उनके कोर्स लेने के लिए प्रेरित किया गया. कुछ कोर्स की फीस 4 हजार रुपये से लेकर 26 हजार रुपये तक बताई गई.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई सवाल उठाए. कुछ यूजर्स का कहना है कि सरकारी मंच का इस्तेमाल किसी निजी संस्था या पेड कोर्स के प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए. वहीं कई लोगों ने इसे “मोटिवेशनल सेशन” का हिस्सा बताते हुए इसे सामान्य गतिविधि बताया. व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में यह भी कहा गया कि अगर कोर्स का इतना प्रचार किया जा रहा था, तो अधिकारियों को “प्रोमो कोड” भी साझा कर देना चाहिए था ताकि लोग कम कीमत में कोर्स खरीद सकें.

प्रशासनिक निष्पक्षता पर बहस

यह मामला अब प्रशासनिक निष्पक्षता और सरकारी पद की मर्यादा को लेकर बहस का विषय बन गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अधिकारियों को किसी भी निजी संस्था के प्रचार से बचना चाहिए, खासकर तब जब कार्यक्रम सरकारी विभाग से जुड़ा हो. हालांकि अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक जांच या कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह विवाद प्रशासनिक कार्यशैली और सरकारी कार्यक्रमों की पारदर्शिता पर नए सवाल जरूर खड़े कर रहा है.

Tags: IAS officerUPSC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026

गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे

May 7, 2026

सिर्फ नारियल पानी ही नहीं, उसकी मलाई भी है सेहत...

May 7, 2026

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026
राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक
राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक
राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक
राजस्थान के इस IAS अफसर के बयान से गरमाई सियासत, सरकारी बैठक में कही बात पर मचा बवाल, IIT से किया है बीटेक