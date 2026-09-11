IAF Agniveervayu City Intimation Slip 2026 Released: IAF अग्निवीरवायु सिटी स्लिप जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

IAF Agniveervayu City Intimation Slip 2026 Released: भारतीय वायु सेना में अग्निवीरवायु बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. इंडियन एयर फोर्स (IAF) ने Agniveervayu Intake 02/2027 और Airmen Medical Assistant (10+2/Pharma) Intake 02/2027 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी वाली सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है.

जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपने कैंडिडेट लॉगिन के जरिए परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी देख सकते हैं. ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी है. उम्मीदवारों के लिए यह अपडेट इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर आवंटित परीक्षा शहर घर से दूर है, तो उन्हें परीक्षा से पहले यात्रा और ठहरने की योजना बनाने का पर्याप्त समय मिल जाएगा.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com/EForms/configured के जरिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम भी देख सकते हैं.

सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड न समझें

IAF Agniveervayu City Intimation Slip सिर्फ परीक्षा शहर की जानकारी देती है. यह एडमिट कार्ड नहीं है और इसके आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. IAF के अनुसार, अग्निवीरवायु एडमिट कार्ड परीक्षा की निर्धारित तारीख से करीब 48 से 72 घंटे पहले कैंडिडेट लॉगिन में उपलब्ध कराया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को फिलहाल सिटी स्लिप सुरक्षित रखने के साथ एडमिट कार्ड का भी इंतजार करना होगा.

ऐसे चेक करें IAF Agniveervayu City Slip

IAF के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं.

वेबसाइट पर उपलब्ध Candidate Login विकल्प पर क्लिक करें.

Agniveervayu Intake 02/2027 से जुड़ा परीक्षा शहर/परीक्षा तारीख वाला लिंक चुनें.

अपनी ईमेल ID/User ID और Password दर्ज करें.

जरूरत पड़ने पर CAPTCHA भरें और लॉगिन करें.

लॉगिन के बाद स्क्रीन पर आपकी परीक्षा शहर की जानकारी दिखाई देगी.

सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसकी कॉपी संभालकर रखें.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार परीक्षा शहर की जानकारी ध्यान से देख लें. यदि परीक्षा दूसरे शहर में है, तो आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए यात्रा की तैयारी पहले कर लेना समझदारी होगी. हालांकि, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होते ही उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से पढ़ने चाहिए.

22 और 23 सितंबर को होने वाली परीक्षा को देखते हुए अब उम्मीदवारों के पास तैयारी को अंतिम रूप देने का समय है. बेहतर होगा कि पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षा से जुड़े दस्तावेज और यात्रा संबंधी तैयारियां भी समय रहते पूरी कर ली जाएं.